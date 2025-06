COLUNA MG

Coopatos investirá R$ 41,9 mi em armazém

Os associados da Cooperativa Mista Agropecuária de Patos de Minas Ltda., (Coopatos) deliberaram em uma Assembleia Geral Ordinária sobre a construção de um novo armazém de grãos no município de Presidente Olegário. Com capacidade para mais de 26 mil toneladas e um investimento de R$ 41,9 milhões, o projeto visa atender às necessidades dos cooperados e melhorar a performance da Coopatos. Aprovado pelos associados, o empreendimento deve iniciar em breve, com prazo de término em 18 meses. (Folha Patense)

https://folhapatense.com.br/patos-de-minas/coopatos-investira-r-419-milhoes-em-um-armazem-de-graos-em-presidente-olegario/

Casa Fiat de Cultura exibe exposição

O artista Coniiin, natural de Belo Horizonte, inaugura a programação 2024 dos artistas selecionados no 7º Programa de Seleção da Piccola Galleria na Casa Fiat de Cultura. Sua exposição "Revela" apresenta 12 fotografias e uma instalação em lambe-lambe, destacando temas relacionados à identidade e diversidade da pele negra. A abertura da mostra acontece em 2 de abril e fica em cartaz até 19 de maio. Coniiin, que começou sua jornada fotográfica há uma década, busca revelar memórias e despertar consciências através de suas imagens, capturando momentos que celebram a diversidade cultural e a conexão humana. (Cidade Conecta)

https://www.cidadeconecta.com/noticias/casa-fiat-de-cultura-exibe-exposicao-revela/

Taça de criket em Poços

Poços de Caldas celebra um momento histórico com a visita da Taça da Copa do Mundo de Cricket, evidenciando a crescente importância do Brasil no cenário mundial do esporte. Como única cidade brasileira a receber essa honraria, Poços de Caldas destaca-se como anfitriã desse prestigiado troféu. A programação especial para receber a taça envolveu diversos locais emblemáticos da cidade, promovendo o engajamento da comunidade e valorizando os parceiros que apoiam o desenvolvimento do cricket no Brasil. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2024/03/29/pocos-recebe-a-visita-da-taca-da-copa-do-mundo-de-cricket-brasil-no-cenario-mundial-do-esporte/

Programa Saúde de Paraíso é referência

Em São Sebastião do Paraíso, o Dia Mundial da Atividade Física ganha destaque com diversas iniciativas promovidas pelo Programa de Promoção de Saúde, liderado pela Secretaria Municipal de Saúde. Com atividades como hidroginástica, alongamentos e dança, o programa impacta positivamente a vida de centenas de paraisenses. O investimento na qualidade das aulas e na infraestrutura reflete o compromisso da cidade em ser um exemplo de promoção de saúde, inclusive sendo modelo para outras cidades vizinhas. (Jornal Sudoeste – São Sebastião do Paraíso)

https://www.jornaldosudoeste.com.br/noticia.php?codigo=216491

BH é a 3ªcom a menor desigualdade

Um mapa da desigualdade foi elaborado pelo Instituto Cidades Sustentáveis – ICS, e comparou dados e indicadores de 26 capitais do país. Os indicadores do estudo são baseados nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. No Brasil, BH está entre as três capitais com melhor pontuação. De acordo com o levantamento, a capital mineira obteve 615 pontos. O resultado leva em consideração a soma de pontos distribuídos em 40 indicadores. Os dados avaliaram dados como renda, educação, saúde, saneamento e segurança pública. Um dos destaques foi a expectativa média de vida de 72 anos dos moradores de Belo Horizonte. (Balcão News – Belo Horizonte)

https://balcaonews.com.br/2024/03/28/bh-e-a-3a-cidade-com-a-menor-desigualdade-social-no-sudeste/

20ª Expoleste em Valadares

A 20ª edição da Expoleste promete ser o evento empresarial mais significativo do Leste de Minas Gerais. Programada para ocorrer de 22 a 26 de maio no Centro de Feiras e Eventos da Univale, a expectativa é superar um público de mais de 60 mil pessoas. Com o tema "Empreender, Negociar e Conquistar", a ACE-GV está otimista, visando fechar mais de R$ 50 milhões em negócios nesta edição. A ExpoSocial, celebrando o 85° aniversário da ACE-GV, oferecerá cinco dias de experiências e inovações, com espaço para entidades sociais divulgarem suas ações. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

https://drd.com.br/20a-expoleste-comeca-em-55-dias-com-expectativa-de-60-mil-pessoas/

Minas bate recorde em cana-de-açúcar

Minas Gerais atingiu um novo recorde na produção de cana-de-açúcar, alcançando uma média de 84.829 quilos por hectare, superando a safra anterior. Isso resultou em uma produção total de 80,2 milhões de toneladas, um aumento de 13,6% em relação ao ano anterior. Esse crescimento também gerou um aumento de 20% na criação de empregos formais no setor. Com isso, Minas Gerais se torna o segundo maior produtor de cana-de-açúcar do Brasil, após São Paulo, conforme estudo da Conab. O sucesso é atribuído à implementação de tecnologias avançadas e práticas agrícolas inovadoras, combinadas com condições climáticas favoráveis. (Folha Machadense)

https://folhamachadense.com.br/minas-gerais-bate-recorde-na-producao-de-cana-de-acucar-e-impulsiona-empregabilidade-no-setor/)