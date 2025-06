COLUNA MG

Sem acordo, greve continua em Uberaba

O Governo municipal chamou pela primeira vez, no quinto dia de greve, representantes do funcionalismo e dos professores, para reunião na tarde de segunda-feira, 25, mas negociação salarial não teve avanço. Os sindicalistas apenas foram comunicados que será enviado à Câmara Municipal projeto que prevê a recomposição inflacionária de 3,71% nos vencimentos e o aumento de 4% no tíquete-alimentação. O secretário de Administração ressaltou que não há condições de conceder nada além do índice previsto na proposta já apresentada à categoria, informando que o projeto para formalizar o reajuste deverá ser protocolado ainda esta semana na Câmara Municipal. (Jornal da Manhã -Uberaba)

Professores da Uemg fazem paralisação

Professores da Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg) em Passos aderiram ao movimento de paralisação de 24 horas, nesta terça-feira, num movimento que envolve todas as unidades da instituição no Estado de Minas. Segundo informações da Seção Sindical dos Docentes da Uemg (Aduemg), a manifestação foi aprovada em assembleia no dia 8 deste mês e tem como objetivo protestar contra sucateamento da instituição e da profissão. (Folha da Manhã – Passos)

Ciclistas realizam trajeto na Semana Santa

A Associação Divinopolitana de Ciclismo (ADC) promoverá o evento gratuito "Rota das Igrejas" em Divinópolis, Minas Gerais, no dia 27 de março. O pedal urbano percorrerá 12 igrejas da cidade em um trajeto de 20 Km, incentivando Turismo, Cultura e Fé. O evento começará na praça do Santuário e passará por várias igrejas, encerrando na Catedral Divino Espírito Santo. A ADC é uma entidade sem fins lucrativos que promove o ciclismo e participa ativamente de atividades sociais e educativas em Divinópolis. (Portal Gerais – Divinópolis)

Expocafé será realizada pela Cocatrel

A Cooperativa dos Cafeicultores da Zona de Três Pontas (Cocatrel) volta a organizar a Expocafé, por uma decisão conjunta das entidades que participam da gestão do evento. Nos anos anteriores, a organização da feira, considerada uma das maiores do agronegócio café no Brasil, esteve sob responsabilidade da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig). Planejada para acontecer de 3 a 6 de junho, a Expocafé 2024 manterá seu modelo de sucesso consolidado, proporcionando um ambiente propício para aprendizado, networking e oportunidades de negócios. Palestras e exposições são alguns destaques na programação, conforme antecipa a Cocatrel. (Correio Trespontano)

Sabará recebe projeto Steam

A cidade de Sabará oferece uma formação especial em Steam para educadores ao longo de 2024. Essa iniciativa, promovida pela Liga Steam em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Sabará, visa aprofundar o conceito e as práticas nas salas de aula. A abordagem Steam integra Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática, incentivando o aprendizado por meio de metodologias ativas e projetos colaborativos entre os alunos. A formação já foi lançada em outros municípios e tem recebido aprovação dos educadores. (Folha de Sabará)

Raízes africanas celebradas em Poços

Poços de Caldas foi palco de celebrações em comemoração ao Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé. O evento, em conformidade com a Lei Federal que estabelece essa data, visa combater a intolerância religiosa e o racismo. A programação incluiu apresentações de capoeira, berimbau, e congada, demonstrando a riqueza cultural das tradições afro-brasileiras. Organizado pelo Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial e Étnica, o evento teve o apoio de diversas entidades e autoridades locais. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

Comida di Buteco Belo Horizonte 2024

O Comida di Buteco, maior concurso de butecos do Brasil, ocorre de 5 de abril a 5 de maio, convidando a comunidade a eleger o melhor buteco do país. Em sua 24ª edição em Belo Horizonte, o concurso destaca a importância dos butecos na sociabilidade brasileira, com mais de 1.100 estabelecimentos participantes em todo o país. O evento não é apenas uma competição, mas também uma chave de impacto socioeconômico, gerando empregos e movimentando a economia local. (Jornal Esplanada – Belo Horizonte)

Moradores têm simulado de segurança

A Auren Energia realizará um simulado de segurança de barragem da UHE Picada no distrito de Monte Verde e no município de Belmiro Braga em 14 de abril. Além disso, a empresa iniciará uma série de visitas e palestras para os moradores dessas regiões nesta segunda-feira. O simulado faz parte do Plano de Ação de Emergência da usina e visa capacitar os moradores para uma eventual evacuação da área. As visitas e palestras serão conduzidas pela empresa Sob Medida, contratada pela Auren Energia, e têm como objetivo esclarecer dúvidas e coletar sugestões para o aprimoramento das ações do PAE. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Cerrado é a maior região produtora de Queijo Minas Artesanal do Estado

Conforme estimativa da Emater-MG, o Cerrado é a principal região produtora de Queijo Minas Artesanal em Minas Gerais, responsável por mais de 30% da produção total do estado, estimada em mais de 9,5 mil toneladas anualmente. Além do Cerrado, existem outras nove regiões oficialmente reconhecidas, cada uma com suas características distintas. O QMA do Cerrado conquista paladares país afora pelo seu sabor suave e massa cremosa. Outra característica da região é reunir produtores de diferentes portes, desde familiares a grandes empreendedores. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

