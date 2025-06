COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori

www.sindijorimg.com.br

MPMG pede suspensão de mineração

O Ministério Público de Minas Gerais solicitou a suspensão imediata das atividades minerárias da Fleurs Global Mineração Ltda., próxima à Serra do Curral, em Raposos, e a nulidade do licenciamento ambiental da empresa. A ação visa também o pagamento de indenização por danos ambientais e morais coletivos no valor de R$ 30 milhões. A mineradora é acusada de diversas irregularidades ambientais desde o início de suas operações em 2018. O MPMG busca garantir a paralisação das atividades e a reparação integral dos danos causados ao meio ambiente. (Folha de Sabará)

https://folhadesabara.com.br/noticia/31268/mpmg-pede-suspensao-imediata-de-mineracao-proxima-a-serra-do-curral

Minas Trend 31ª edição

Entre os dias 16 e 18 de abril, Belo Horizonte sediará a 31ª edição do Minas Trend, reconhecido como o maior salão de negócios de moda da América Latina. O tema “Onde a moda movimenta o mercado” para esta edição, destaca-se como uma vitrine essencial para as criações, produções e comercializações no âmbito da moda mineira e brasileira. O evento destacará coleções de primavera-verão de 2025, com mais de 100 marcas em diversos setores, incluindo moda infanto-juvenil. Além disso, haverá uma programação diversificada que se estenderá para além do Minascentro (Balcão News – Belo Horizonte)

https://balcaonews.com.br/2024/03/18/minas-trend-31a-edicao-o-futuro-da-moda-em-belo-horizonte/

Araguari registra 90,31% de frequência

A Prefeitura de Araguari fez um levantamento sobre o uso do faceSchool e apurou que o sistema de reconhecimento facial está revolucionando a educação e aumentando a frequência escolar, para uma média de 90,31%. “Com a ajuda da comunidade, estamos garantindo que todos os alunos recebam a educação que merecem. E para 2024, nosso desafio é manter a frequência escolar acima de 90% em todas as escolas”, ressaltou a prefeitura. O faceSchool é uma solução desenvolvida para efetuar o controle de acesso nas instituições de ensino em geral, além do registro de presença de estudantes nas unidades educacionais por Biometria Facial. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

https://gazetadotriangulo.com.br/alunos-da-rede-municipal-de-ensino-registram-9031-de-frequencia-escolar/

Cemig disponibiliza troca de lâmpadas

A Cemig está com uma nova inciativa do Programa de Eficiência Energética em Minas Gerais, o que representa uma boa oportunidade para aqueles que querem economizar energia. A ação permite que clientes residenciais de Divinópolis substituam, de forma gratuita, até sete lâmpadas antigas por outras de tecnologia LED. De acordo com o gerente de eficiência energética da Cemig, as lâmpadas de LED são mais adequadas para as residências porque apresentam durabilidade superior e maior eficiência. A iniciativa busca, sobretudo, incentivar o uso sustentável da energia no dia a dia. (Portal G37 de Notícias – Divinópólis)

https://g37.com.br/divinopolis/cemig-disponibiliza-posto-de-troca-de-lampadas-em-divinopolis/)

Ipatinga terá Festival da Criança

Em Ipatinga, o Festival da Criança oferece uma programação especial de espetáculos teatrais infantis e contação de histórias inspiradas na cultura mineira, entre os dias 24 e 28 de março. Os espetáculos abrangem uma variedade de temas e estilos, desde uma releitura mineira de "João e Maria" até uma homenagem poética aos professores do Brasil com "Prof. Maluquinha!". Além disso, há contação de histórias como "João Mata Sete" e "Nossa Brincadeira de Boi", que prometem encantar o público de todas as idades. (Portal Silmara de Freitas – Ipatinga)

https://www.silmaradefreitas.com.br/festival-da-crianca-traz-teatro-e-contacao-de-historias-gratuitos-para-comunidade/)

Programa melhora genética de bovinos

O Programa Mais Pecuária Brasil, voltado para pequenos e médios produtores rurais de Sete Lagoas, tem sua primeira etapa marcada para o dia 23 de abril, em parceria entre a Prefeitura e a Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares do Brasil. Com foco no melhoramento genético do rebanho bovino, o programa visa oferecer aos produtores a oportunidade de inseminação artificial com sêmen de touros geneticamente comprovados, visando melhorar a genética leiteira e de corte dos rebanhos. (Diário Sete Lagoas)

https://diariosetelagoas.com.br/prefeitura-e-conafer-celebram-parceria-para-melhorar-genetica-de-rebanhos-bovinos-em-sete-lagoas/)

Exposição de fotografia em Ouro Preto

A exposição "Olhares modernos: festa e fotografia em Ouro Preto", que inaugura no dia 23 de março no Museu Casa dos Contos, apresenta imagens pouco conhecidas do grande público sobre a tradicional festa mineira. A seleção de imagens contempla trabalhos de estrangeiros e brasileiros, incluindo registros etnográficos e de cinema documental. A exposição destaca a singularidade estética dos rituais da festa em Ouro Preto, que transcende os limites da devoção local, alcançando repercussão nacional. Cada imagem apresenta um arranjo particular entre o documental, o poético e o etnográfico. (O Liberal – Ouro Preto)

https://site.jornaloliberal.net/noticia/9619/exposicao-em-ouro-preto-apresenta-o-encontro-da-fotografia-moderna-com-a-tradicao-da-semana-santa)

Paraíso inaugura Centro

A Prefeitura de São Sebastião do Paraíso inaugurou o Centro Municipal de Educação Infantil Oscar Scavazza, financiado totalmente pela própria administração. O evento contou com a presença de alunos, pais, equipe pedagógica e diversas autoridades, marcando um momento histórico para o município. As obras do CMEI iniciaram em 2022 e o novo centro tem capacidade de estrutura para atender cerca de 250 crianças. A iniciativa resultou na construção da maior unidade escolar do município, destacando-a como um marco para a Educação local. (Jornal do Sudoeste – São Sebastião do Paraíso)

https://www.jornaldosudoeste.com.br/noticia.php?codigo=216425