AMM | Divulgação

O atual presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM), Dr. Marcos Vinicius, registrou candidatura à reeleição, encabeçando a chapa “AMM Independente, forte e eficiente”, na quinta-feira, 27 de março. A chapa, que reúne 45 integrantes de todas as microrregiões de Minas Gerais, representa o alicerce necessário para dar continuidade ao trabalho de fortalecimento do municipalismo no estado.

“A reeleição é crucial para que a AMM permaneça autônoma, forte e capaz de defender os interesses de todos municípios mineiros, independente do porte. Tenho experiência em gestão e na defesa da causa municipalista, tanto em Minas quanto em Brasília, na articulação com outros poderes. A AMM precisa dar continuidade ao trabalho realizado até o momento e, também, de um líder que compreenda as reais necessidades dos municípios”, enfatiza Dr. Marcos Vinicius.



A chapa AMM Independente conta com três prefeitos de cada microrregião do estado, representando Minas em sua totalidade e cumprindo o que se pede no estatuto da instituição. O objetivo dessa representatividade da chapa é assegurar uma gestão plural para todos os municípios mineiros.

Com o compromisso claro de manter a independência da entidade, Dr. Marcos Vinicius é, ainda, 1º vice-presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), o que reforça sua posição estratégica para continuar avançando nas conquistas para os municípios de Minas Gerais. Além disso, como ex-prefeito e sem pretensão de se candidatar a cargos públicos em um futuro próximo, o líder municipalista tem liberdade para defender os prefeitos em pautas indigestas.

O candidato à 1ª vice-presidência da chapa, Firmino Júnior, prefeito de Bambuí, no Centro-Oeste, reforça a importância da reeleição de Dr. Marcos Vinicius para dar continuidade ao trabalho já em andamento na AMM e fortalecer ainda mais a instituição. “Dr. Marcos tem sido um líder incansável na defesa do municipalismo. Ele é o melhor nome para assegurar que a AMM siga independente e comprometida com as nossas necessidades”, afirma.



O candidato à 1ª Secretaria, Carlos Du, prefeito de Barbacena, no Campo das Vertentes, exalta a força da chapa. “Os integrantes são fortes representantes políticos regionais. Todos são respeitados tanto pelos prefeitos, quanto por integrantes de outros Poderes. Esse perfil de diretoria, composto por líderes, é fundamental para garantir a independência da AMM e, principalmente, para avançarmos nas pautas municipalistas”, enfatiza.

A eleição da AMM para o triênio 2025-2028 será realizada na próxima sexta-feira, 4 de abril, presencialmente, na sede da AMM, em Belo Horizonte. A chapa AMM Independente é a escolha certa para os prefeitos que desejam uma entidade forte, independente e capaz de avançar na defesa dos interesses municipais.

Confira a chapa na íntegra:

Conselho diretor:



Presidente – Coronel Fabriciano – Marcos Vinicius da Silva Bizarro

1º Vice-Presidente – Bambuí – Firmino Geraldo de Oliveira Junior

2º Vice-Presidente – São João Da Lagoa – Ronaldo Soares Mota Dias

3º Vice-Presidente – Ipanema – Júlio Fontoura de Moraes Junior

4º Vice-Presidente – Aricanduva – Valteir Santos Coimbra

1º Secretário – Barbacena – Carlos Augusto Soares do Nascimento

2º Secretário – São Sebastião Do Paraíso – Marcelo de Morais

1º Tesoureiro – Cataguases – José Inácio Peixoto Parreiras Henriques

2º Tesoureiro – Cajuri – Lucas Ladeira Cardoso

Diretores Regionais:

Região Central

Rio Piracicaba – Augusto Henrique da Silva

Conselheiro Lafaiete - Leandro Tadeu Murta dos Reis Chagas

Joaquim Felício Miguel - Felipe Ferreira de Oliveira

Região Sul

Andradas – Margot Navarro Graziani Pioli

Carmo Do Rio Claro – Felipe Cardoso Carielo

Monte Sião – Maurício Zucato Júnior

Região Noroeste

Arinos – Marcílio Alisson Fonseca de Almeida

Guarda Mor – José Dias de Oliveira

Cabeceira Grande – Elber de Oliveira Silva

Região Triângulo

Cachoeira Dourada – Aleandro Francisco da Silva

Ipiaçu – Rafael Evangelista Capanema

Gurinhatã – Douglas Henrique Valente

Região Alto Paranaíba

Abadia Dos Dourados – Ciro Luiz da Silva Junior

Pedrinópolis – Rafael Ferreira Silva

Grupiara – Rogério Honorato Machado

Região Centro-oeste

Formiga – Laércio dos Reis Gomes

Bom Sucesso – Luiz Claudio da Mata

São Gonçalo Do Pará – Osvaldo de Souza Maia

Região Zona Da Mata

Maripá De Minas – Vagner Fonseca Costa

Vieiras – Ricardo Celles Maia

Mar De Espanha – Wellington Marcos Rodrigues

Região Norte

Curral De Dentro – Adaildo Rocha Moreira

Riacho Dos Machados – Ricardo da Silva Paz

Rubelita – Osmarey David Miranda

Região Jequitinhonha/ Mucuri

Bandeira – Sidnei Alves dos Santos

Pedra Azul – Marcio Ferreira Souto

Novo Oriente de Minas – Normandes da Costa Jardim

Região Rio Doce

Alvarenga – Geraldo Felício Júnior

Virgolândia – José Ismar de Assis Neto

Jaguaraçu – Márcio de Lima Paula

Conselho Fiscal:

Membros Efetivos:

Itabirinha – Lucas Coimbra Donádia

Chácara – Jucélio Fernandes de Oliveira

São Lourenço – Walter José Lessa

Membros Suplentes:

Teófilo Otoni – Fábio Marinho dos Santos

Botelhos – Felipe Eduardo Begalli