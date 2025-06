FAEMG SENAR | Divulgação

Após seis meses de um trabalho conjunto de sucesso, o Sistema Faemg Senar e o Hospital de Amor, referência nacional no tratamento oncológico, renovaram a parceria para levar exames preventivos a quem vive no campo. Para 2025, a quantidade prevista triplicou. Por meio do Programa Saúde Itinerante, serão realizados 12.600 exames de prevenção ao câncer de mama, pele, colo de útero e próstata.

A carreta da saúde vai percorrer 30 municípios mineiros, em todas as regiões do estado, uma extensão maior do que a percorrida em 2024, quando foi realizado o projeto-piloto. No ano passado, foram mais de 4.500 atendimentos em 217 comunidades de 14 municípios.

“Importante destacar a participação dos Sindicatos dos Produtores Rurais, que nos ajudam nesse processo de mobilização nos municípios. É um trabalho de cooperação: todos juntos para atender o homem e a mulher do campo. É uma iniciativa pioneira com o Hospital de Amor, e esse nome fala por si só: amor. É isso que estamos levando ao homem e à mulher do campo”, completou o superintendente do Senar Minas, Celso Furtado Júnior.

Para a enfermeira do Hospital de Amor responsável pelos eventos, Iracelia Francelino Lima, a parceria fortalece a ampliação do acesso à saúde da população de Minas Gerais. Ela ainda reforçou que o Hospital está à disposição para os pacientes que necessitarem de continuidade para a elucidação diagnóstica.

Segundo ela, dos exames realizados em 2024, até o momento, foram detectadas alterações em 320 casos, sendo 67 mamografias. Os pacientes serão encaminhados à unidade fixa do Hospital do Amor mais próxima da sua região. Em Minas Gerais, há unidades em Patrocínio e Unaí.

Cronograma

Os atendimentos na carreta da saúde, equipadas para a realização dos exames, começam em 13 de março em Tapira. Estão previstos 6.000 exames de pele, 3.000 mamografias, 1.800 exames de PSA e 1.800 de papanicolau.

Os interessados nos atendimentos devem fazer contato com o Sindicato dos Produtores Rurais do município.

Veja por onde a carreta da saúde vai passar até novembro:

13 e 14/3 – Tapira 17 e 18/3 – Santa Juliana 20 e 21/3 – Pratinha 5 e 6/5 – Botelhos 8 e 9/5 – Campestre 12 e 13/5 – Pains 15 e 16/5 – Bom Despacho 19 e 20/5 – Martinho Campos 22 e 23/5 – Pitangui 9 e 10/6 – Dom Silvério 12 e 13/6 – Manhuaçu / Reduto 16 e 17/6 – Miradouro / Fervedouro 7 e 8/7 – Carmo da Cachoeira 10 e 11/7 – Campo belo 14 e 15/7 – Cláudio 17 e 18/7 – São Tiago 21 e 22/7 – Barroso 24 e 25/7 – Santa Bárbara do Tugúrio 14 e 15/ 8 – Urucuia 18 e 19/8 – Chapada Gaúcha 21 e 22/8 – Arinos 25 e 26/8 – Espinosa 28 e 29/8 – Porteirinha 1º e 2/9 – Janaúba 20 e 21/10 – Pedra Azul 23 e 24/10 – Salinas 27 e 28/10 – Taiobeiras 30 e 31/10 – Machacalis 3 e 4/11 – Ladainha 6 e 7/11 – Nova Módica Hospital de Amor A missão do hospital é oferecer tratamento humanizado e de excelência para pacientes oncológicos do Sistema Único de Saúde, atuando na prevenção e tratamento de câncer. É a maior rede de atendimento oncológico da América Latina, acolhendo pacientes de 2.596 municípios de todo o país, gratuitamente. A instituição conta com 27 unidades de prevenção, 52 unidades móveis e oito unidades de tratamento. Só em 2023, foram mais de 1,7 milhão de atendimentos.

