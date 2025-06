Imagem: Sistema FAEMG | Divulgação

O Sistema Faemg Senar tem desempenhado um papel fundamental na busca por melhores condições para o agronegócio mineiro. Como resultado das mobilizações da entidade junto ao Governo de Minas, foi criado o Programa Cemig Agro, uma iniciativa voltada para a melhoria da qualidade do fornecimento de energia elétrica no meio rural.

Uma das principais ações do programa é a implementação de 76 bases operacionais descentralizadas em todo o estado, agilizando o atendimento a ocorrências e reduzindo interrupções no fornecimento de energia. A primeira base foi instalada em Santa Juliana, no Alto Paranaíba, marcando o início de um projeto que promete transformar a infraestrutura elétrica para os produtores rurais.

A articulação do Sistema Faemg Senar com o Governo de Minas tem sido decisiva para viabilizar o programa. Para o presidente do Sistema Faemg Senar, Antônio de Salvo, "o início da operação das bases do Cemig Agro representa uma grande conquista. Seguimos trabalhando para fortalecer o agro mineiro e melhorar a qualidade de vida dos produtores rurais".

Energia confiável para o crescimento do campo

A descentralização das bases operacionais do Cemig Agro traz um impacto positivo direto para o setor produtivo. Com equipes especializadas atuando nas regiões agrícolas, o tempo de resposta às ocorrências será reduzido, minimizando prejuízos e garantindo maior segurança energética para o campo.

Nos próximos meses, novas bases entrarão em funcionamento, ampliando o alcance do programa. Desde seu lançamento, em junho de 2024, o Cemig Agro já trouxe avanços significativos. O canal de atendimento exclusivo para produtores rurais, pelo telefone 0800 721 6600, já realizou mais de 45 mil atendimentos. O programa ainda realizou limpeza e podas em mais de 42 mil quilômetros de linhas e a inspeção preventiva em outros 140 mil quilômetros de linhas para reduzir o número de interrupções devido a quedas de árvores. Também foram instalados 2.700 religadores automáticos.

Para mais informações, acesse www.sistemafaemg.org.br.