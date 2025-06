FOTO: FAEMG | DIVULGAÇÃO

Por Antônio Pitangui de Salvo, engenheiro agrônomo e presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (FAEMG)

Na cidade, elas reabastecem os reservatórios e contribuem para a qualidade de vida; no campo, são essenciais para impulsionar a produtividade e fortalecer a economia nacional. As chuvas, quando bem distribuídas, são fonte de prosperidade para toda a população. Em Minas, as principais regiões tiveram índices pluviométricos que superaram a média histórica neste início do ano, o que, para o setor agrícola, traz expectativas positivas.

A safra de grãos 2024/2025 deve ser a maior já produzida no Brasil, com uma projeção superior a 320 milhões de toneladas. Em relação ao café, que foi fortemente impactado pela seca de 2024, o retorno das chuvas nas principais regiões produtoras trouxe alívio para os cafezais, gerando novas floradas e grãos de melhor qualidade.

A previsão de uma supersafra, somada ao aumento das exportações de produtos primários, fortalece a balança comercial e consolida o Brasil como um protagonista no mercado internacional. Avanços que refletem no desenvolvimento socioeconômico, com a redução das desigualdades sociais e recursos adicionais para investimentos em saúde, educação e segurança.

Os impactos positivos das chuvas não se limitam ao campo. A maior produtividade agrícola se traduz em alimentos mais frescos, diversificados e a preços mais acessíveis nas prateleiras dos supermercados. Além disso, o aumento dos níveis dos reservatórios das hidrelétricas contribui para a geração de energia a custos mais baixos, diminuindo o valor das contas de luz e trazendo alívio econômico para todos os setores da sociedade.

A abundância de recursos hídricos é vital para o abastecimento das cidades, a irrigação das lavouras e o desenvolvimento de várias atividades econômicas. Contudo, é indispensável utilizar e reservar a água de maneira consciente e sustentável. Investir em tecnologias de irrigação eficientes, sistemas modernos de tratamento de água e ações de preservação dos recursos hídricos para garantir a sustentabilidade do estado e o bem-estar das futuras gerações.

Após a severa seca de 2024, as chuvas abundantes representam um recomeço para muitos setores, especialmente o agrícola. Para os produtores que enfrentaram perdas significativas no último ano, o retorno das precipitações traz um sentimento de alívio e otimismo, além de oportunidades de replanejamento e ajustes nas práticas de manejo.

Mesmo com tantos benefícios, é impossível ignorar as enchentes que devastaram diversas cidades mineiras, causando perdas irreparáveis para inúmeras famílias. Esses eventos reforçam a urgência de investimentos em infraestrutura e planejamento urbano que possam prevenir tragédias futuras. Afinal, se ocorrem de forma equilibrada, as chuvas são fonte de riqueza e contribuem para melhorar a qualidade de vida do campo às cidades.