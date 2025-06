Fecomércio MG / Divulgação

O anúncio dos premiados será realizado durante cerimônia no Palácio das Artes. Esta edição conta com a premiação de 50 categorias, celebrando a qualidade e a diversidade da cozinha mineira.

Celebrando a riqueza e a diversidade da culinária mineira, o 2º Prêmio Cumbucca de Gastronomia irá anunciar, no próximo dia 05 de dezembro, os 50 premiados desta edição.

A cerimônia irá ocorrer no Grande Teatro Cemig, no Palácio das Artes, e irá reunir os melhores e reverenciar os representantes da gastronomia mineira. O evento de premiação contará com a transmissão pela Rede Minas de Televisão e também pelas redes sociais do Cumbucca.

Após semanas de intensa votação popular e análise do júri especializado, os vencedores das 50 categorias serão revelados durante uma cerimônia que promete emocionar e inspirar quem se dedica ao ofício. Entre os indicados, estão restaurantes, bares, chefs, personalidades do segmento e produtos. O objetivo da premiação é reconhecer iniciativas, projetos e pessoas que trabalham com foco na inovação e na manutenção das tradições, possibilitando que a gastronomia mineira seja um dos pilares da cultura e do turismo no estado.

Um prêmio que valoriza a tradição e a inovação

Criado e gerido por Marcelo Wanderley, o Prêmio Cumbucca tem como missão reconhecer e valorizar as iniciativas que impulsionam a gastronomia mineira. A premiação, realizada com o apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Sistema Fecomércio e Sebrae Minas, entre outros, é um verdadeiro celeiro de talentos e um importante mecanismo de monitoramento, reconhecimento e valorização da cena gastronômica do estado.

Novidades para uma edição ainda mais especial

Nesta segunda edição, o Prêmio Cumbucca apresenta diversas novidades, como a categoria "Você Decide", que permite a participação de estabelecimentos do interior do estado, e a ampliação do número de categorias, que abrangem desde a tradicional cozinha mineira até as tendências mais contemporâneas. Entre as categorias desta edição estão:

• Copo Cheio, reunindo os prêmios de melhor Bar, Boteco, Gastrobar, Bartender, Carta de cachac?a, Carta de coquetéis, Cervejaria, Estufa, Petisco, Mestre Cervejeiro e Comida de rua;

• Mesa Farta, que irá escolher o melhor representante de cada um dos segmentos a seguir: Asia?tico, Carnes e Parrilla, Vegano, Cozinha autoral, Cozinha brasileira, Cozinha internacional, Cozinha mineira, Italiano, Pizzaria Variado, Chef Homem, Chef Mulher, Chef revelac?a?o, Ma?itre, Sommelier;

• Pequena Gula, que avalia os melhores de cada categoria a seguir: Brunch, Cafeteria, Doceria, Barista, Pa?es, Sandui?che, Sorvete e picolé;

• Todos Votam, reunindo Novidade do ano, Delivery, Fora da rota, Coxinha e Garc?om;

• Você Decide, que terá a missão de destacar os melhores representantes nas áreas de Tropeiro, Restaurantes no interior, Enoturismo, Gole do ano e Mordida do ano;

• Escolha da Curadoria, reunindo as categorias Cozinha Mineira Patrimo?nio - Edic?a?o Queijo Minas Artesanal, Cidade Gastrono?mica - Edição Queijos Mineiros, Prepara Gastronomia, Diversidade, Evento e Personalidade do Queijo Minas Artesanal;

• Cumbucca de Ouro, que irá escolher uma personalidade gastronômica;

Um júri de peso e a força da votação popular

A escolha dos vencedores é resultado da combinação perfeita entre a expertise de um júri altamente qualificado, formado por 30 profissionais renomados, além da experiência do público, que escolhe seus favoritos por meio da votação popular. Nesta segunda edição da premiação, as votações populares tiveram um papel decisivo e fundamental na conclusão dos resultados. A transparência do processo é garantida pela auditoria da Netexperts, empresa premier partner Google e Acronis Cyber Security.

Sobre a Plataforma Cumbucca - www.cumbucca.com.br

Uma plataforma gastronômica que atua no ramo de mapeamento, pesquisa e criação de conteúdo multimídia sobre gastronomia em Minas Gerais, a Cumbucca compreende a cultura alimentar como elemento constitutivo fundamental da identidade mineira e nacional. A plataforma atua como ponto de convergência dos fazedores da gastronomia e do turismo gastronômico de Minas Gerais, com atenção voltada a todos os segmentos dessa complexa cadeia, que envolve o pequeno produtor, indústrias, empresários, consumidores, entre outros.

Serviço: Cerimônia de anúncio dos vencedores 2º Prêmio Cumbucca de Gastronomia.

Data: 05 de dezembro | Horário: 19h | Local: Palácio das Artes

Confira mais sobre o prêmio e a plataforma Cumbucca no site: https://cumbucca.com.br/