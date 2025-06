Foto: Rebecca Macedo

O presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG), Flávio Roscoe, busca na Austrália parceiros que queiram investir no CIT SENAI ITR, primeira fábrica de ímãs de terras raras da América Latina, localizada em Lagoa Santa (MG). As agendas no país integram uma missão de iniciativa do governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede) e Invest Minas, em parceria com empresas privadas.

Nesta segunda-feira (28/10), Roscoe se reuniu em Perth com representantes da Meteoric Resources e Viridis Mineração LTDA – ambas mineradoras com matriz na Austrália e que já atuam em projetos de terras raras na região de Poços de Caldas, no Sul de Minas – e assinou dois Memorandos de Entendimento (MoU) para parcerias junto ao CIT SENAI ITR. Também assinou um MoU com a Viridion Rare Earth Technologies LTDA, uma joint-venture recém-formada entre Viridis e Ionic Technologies e que ainda iniciará seu projeto em Minas Gerais. Todos os MoUs têm validade de 5 anos, podendo ser prorrogado por meio de termo aditivo, e têm como objetivo estabelecer as bases gerais de cooperação entre as partes para atuação no desenvolvimento de projetos de terras raras no Brasil.

O presidente da FIEMG destacou a importância dos protocolos assinados com mineradoras australianas, permitindo o uso do laboratório do CIT SENAI ITR e a cooperação em uma nova iniciativa de terras raras. Roscoe também elogiou o papel do Estado nesse processo: “O governo tem realizado um excelente trabalho na atração dessas empresas, e juntos estamos fazendo tudo o que é possível para fortalecer essa parceria”, ressaltou.

Representando a Meteoric, Marcelo de Carvalho, falou sobre o memorando firmado junto à FIEMG e ao CIT SENAI ITR. “Essa é uma iniciativa histórica do ponto de vista de que, ninguém no mundo hoje, está tentando integrar a cadeia de produção de terras raras, que é tão importante para a transição energética mundial e para o desenvolvimento do estado de Minas Gerais. Os projetos que a FIEMG têm liderado conectam do mineral ao minerador até o fabricante, e isso vai fazer com que, sem dúvida nenhuma, essa indústria se fortaleça, desenvolva tecnologia, e garanta segurança e coragem para as indústrias construírem a cadeia toda dentro do país, verticalizando e aproveitando todo o potencial que o país tem para isso”, destacou.

Já o secretário de Desenvolvimento Econômico de Minas, Fernando Passalio, ressaltou a importância das parcerias para o Estado. “É Minas Gerais se consolidando nesse processo de transição energética. Temos o lítio, terras raras e outros metais críticos, tornando o Estado em uma referência mundial nessa nova economia. Para nós do governo, é um orgulho enorme fazer parte desse processo e dessa parceria, que eu tenho certeza que vai render bons frutos para Minas no futuro”, afirmou. Também participaram do encontro com as mineradoras australianas o CEO da Invest Minas, João Paulo Braga, e o diretor de Atração de Investimentos, Ronaldo Alexandre Barquette.

No ano passado, a FIEMG tornou-se pioneira no Brasil ao adquirir o antigo Laboratório de Produção de Ímãs de Terras Raras (LABFAB ITR) do governo de Minas, atual CIT SENAI ITR. A estrutura vai atender a demanda por fontes renováveis de energia, mobilidade elétrica e produção de motores de alta performance, potencializando a participação do Brasil na transição energética e no mercado de alta tecnologia. A unidade começa a operar ainda neste ano, com a produção de um primeiro lote piloto de ímãs de Neodímio Ferro Boro (NdFeB).

Terras raras

As terras raras são um grupo composto por 17 elementos químicos, que pertencem à série dos lantanídeos na Tabela Periódica, além de dois outros elementos intimamente relacionados (escândio e ítrio). Esses minerais não são encontrados na forma elementar pura na natureza, mas em óxidos e compostos. Eles são essenciais para várias tecnologias modernas, como baterias, eletrônicos, imãs e soluções de energia limpa.