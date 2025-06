A segunda edição do Inova Varejo BH, promovido pelo Sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais, foi realizado durante todo o dia de sexta (04) no Minascentro, em Belo Horizonte. O evento bateu recorde de público com a presença maciça de empresários do setor do comércio de bens, serviços e turismo de todas as partes do estado.

O especialista em varejo, Fred Rocha abriu o Inova Varejo BH 2024 lembrando que a plateia teria um dia de muito conteúdo pela frente o que é importante. Segundo ele, nossos avós nos ensinaram a investir em bens tangíveis, o que a gente pega, mas hoje quem não estuda não vende e é preciso mudar as maneiras antigas de vender.

O superintendente do Sebrae Minas, Afonso Maria Rocha, disse que inovar no varejo não é opção, é necessidade. Ele ressaltou ainda que 77% dos CNPJ’s do estado são do setor do comércio e serviços, representado pela Fecomércio MG.

Depois das palavras de boas-vindas do presidente do Sistema Fecomércio MG, Nadim Donato, foi a vez do ex-ministro da economia, o economista Paulo Guedes falar ao público.

Ele explicou que o mundo vive uma fase de mudanças intensas que rompeu com uma ordem estabelecida nos últimos 70 ou 80 anos quando países como Alemanha e Japão se estruturariam para serem grandes potências econômicas da atualidade. O economista defendeu que a escalada de conflitos armados deve ser contida pelo país que é hoje o maior comerciante do mundo, a China. “Quem faz comércio não quer a guerra”, pontuou. Segundo o ex-ministro, numa escalada da guerra, o país asiático vai agir, acionar a Rússia e convocar Estados Unidos, Israel “para todo mundo voltar para a casinha”.

O economista da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), Fábio Bentes, saudou o presidente Nadim pela realização do evento que, de acordo com ele, cresceu na segunda edição. Depois da contraofensiva do setor terciário, que conseguiu mobilização nacional para a taxação parcial das plataformas de comércio estrangeiras, ele avisa que é preciso conter as empresas de fora do país que atuam pelas bets, as apostas online.

Ainda na programação da manhã, o músico do Jota Quest, Marco Túlio Lara, emocionou a todos com palestra intercalada com músicas dos anos 1980 na qual narrou sua jornada pessoal e profissional. O artista contou da sua desistência da profissão de engenheiro para seguir na música contrariando um futuro que a própria família havia desenhado para ele.

Mulheres empreendedoras

Uma plateia totalmente concentrada e atenta assistiu à roda de conversas sobre empreendedorismo feminino tocada pela apresentadora Astrid Fontenelle, a atriz e empresária Giovanna Antonelli e pela advogada e apresentadora Gabriela Priolli. As três falaram sobre a jornada pessoal e empresarial, especialmente das situações que as mulheres enfrentam para empreender.

“É coragem e superação o tempo inteiro”, pontuou Giovanna, que começou a trabalhar aos 13 anos de idade. Gabriela Priolli disse para as mulheres ficarem atentas às histórias que contam sobre si a elas mesmas. Astrid contou que recebe pedidos para avaliar produtos de suas telespectadoras e que já presenciou o sucesso do empreendimento de várias.

Inovação

O especialista em comportamento do consumidor Arthur Igreja recomendou que os empresários não entrem em pânico quando o assunto for inovação porque trata-se de algo mais simples do que parece. O especialista falou do PIX como uma tecnologia que atende a esta necessidade e insistiu que a experiência do cliente não deve ser confundida com gourmetização, uma tendência equivocada que ele tem percebido atualmente.

A palestra do jovem palestrante conversou em conteúdo com a do professor Mário Sérgio Cortella, recebido de pé e com intensos aplausos pelo público. Enquanto Arthur Igreja concluiu com a dica de que a mais intensa inovação visa tornar a experiência do cliente mais humana, o professor Cortella citou a regra 34 de São Bento: “é proibido resmungar”. Segundo ele, o resmungão não adere a processos e projetos e é um pessimista. Já o otimista não desconsidera o esforço necessário para seguir adiante, mas vai em frente mesmo assim. Generosidade mental ou compartilhar o que se sabe, coerência ética e humildade intelectual para admitir que não se sabe tudo e aprender com o outro são pressupostos para a inovação que, de acordo com o professor, é mudar o que precisa ser mudado. “E nem tudo precisa ser mudado”, completou.

Noite de premiação

Depois da manhã e tarde dedicadas às palestras, a noite de premiação dos empresários do setor do comércio de bens, serviços e turismo foi aberta pelo presidente da Federação das Indústrias de Minas Geras (Fiemg), Flávio Roscoe. Ele saudou o presidente Nadim Donato por ter instituído o Prêmio Mercúrio e a Medalha do Mérito Comercial classificando a iniciativa como muito importante para valorizar os empresários.

Em seguida, o presidente do Sistema Fecomércio MG discursou ressaltando que a noite era de fato para prestigiar os empresários do setor terciário mineiro. “São vocês que mantêm a Fecomércio MG, o Sesc e o Senac, destacou”. Depois, o vice-governador, Mateus Simões, se dirigiu ao presidente Nadim: “Somos gratos pelo trabalho de reconstrução da Federação que tem importância histórica para Minas e o Brasil”.

Dezessete empresários de várias cidades de Minas foram agraciados com o prêmio Mercúrio entregue pelo presidente do sindicato empresarial do município, pelo presidente Nadim Donato e pelo vice-governador, Mateus Simões. O empresário Pedro Lourenço de Oliveira, presidente dos Supermercados BH, recebeu emocionado a Medalha do Mérito Comercial concedida a sua empresa.

“É uma alegria e uma honra receber esta medalha. Isso aumenta o nosso compromisso no dia a dia”, disse Pedrinho, como é conhecido, ao explicar que a empresa possui mais de 38 mil pessoas empregadas diretamente e pelo menos outras 200 mil que são empregadas de forma indireta. Os Supermercados BH são os maiores doadores do Programa Sesc Mesa Brasil. Desde 2014, a empresa já doou mais de 3 milhões de quilos de alimentos ao programa.