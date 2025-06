Em resposta ao crescente desafio das mudanças climáticas e à urgente necessidade de reduzir as emissões de gases poluentes, a SIAMIG Bioenergia lança, nesta terça-feira, a campanha “Etanol. Você abastece, a vida agradece”. A ação será veiculada em Belo Horizonte e em mais de 200 municípios, que representam 40% do consumo de combustíveis em Minas Gerais. O objetivo é conscientizar a população sobre os benefícios do etanol, tanto para o meio ambiente quanto para a economia. A campanha foi produzida pela agência Filadélfia, uma das mais renomadas de Minas Gerais, assegurando um alto padrão de execução criativa.

Minas Gerais, um dos maiores polos de produção de etanol no Brasil, está no centro das atenções dessa nova iniciativa. O biocombustível é uma fonte de energia renovável que emite em até 90% menos gases poluentes do que a gasolina, reduzindo significativamente a poluição do ar e contribuindo para uma melhor qualidade de vida nas áreas urbanas. Além dos benefícios ambientais, o etanol melhora o desempenho dos motores dos veículos, proporcionando uma combustão mais limpa e aumentando a durabilidade dos motores.

O impacto econômico também é um ponto central da campanha. O setor de bioenergia é responsável pela geração de milhares de empregos no estado. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, em 2022, mais de 190 mil empregos diretos e indiretos foram criados, fortalecendo a economia local. Outro destaque é a competitividade do preço do etanol, que se posiciona como uma alternativa sustentável e econômica para os motoristas. O mote da campanha reforça essa ideia: “O etanol leva em conta o seu bolso, o seu carro e o planeta.”

Mário Campos, presidente da SIAMIG Bioenergia, destaca a importância da campanha: “Estamos em um momento em que nossas escolhas impactam diretamente o futuro do meio ambiente. O etanol é uma solução que combina baixo impacto ambiental com benefícios econômicos, tanto para os consumidores quanto para o estado. Queremos mostrar que cada mineiro pode contribuir para um futuro mais sustentável ao optar pelo etanol, uma escolha que também traz vantagens financeiras”, disse Campos.

Camila Rocha, gerente de Comunicação e Marketing da SIAMIG Bioenergia, reforça o comprometimento com a ação e destaca a abrangência das peças publicitárias: “Esta campanha foi cuidadosamente pensada para dialogar com o público mineiro, mostrando que o etanol é a opção mais inteligente e responsável. A campanha será veiculada em diversos canais de comunicação, com peças exibidas na TV, rádios, backbus, paineis de led, empenas, além de trabalharmos fortemente no digital, entre outras ações. Nossa intenção é engajar motoristas e despertar uma consciência coletiva sobre a importância das escolhas que fazemos ao abastecer”, reforçou.

Com a campanha “Etanol. Você abastece, a vida agradece”, a SIAMIG Bioenergia espera incentivar motoristas de Minas Gerais a adotar o etanol como uma escolha prática e eficiente para enfrentar os desafios ambientais e econômicos, promovendo um desenvolvimento sustentável e responsável.

Sobre a SIAMIG Bioenergia

A SIAMIG Bioenergia (Associação das Indústrias Sucroenergéticas de Minas Gerais) representa 34 unidades produtoras associadas no estado, promovendo o desenvolvimento sustentável do setor bioenergético. Na última safra 2023/24, Minas Gerais processou mais de 80 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, consolidando-se como um importante produtor de etanol, açúcar e bioeletricidade no Brasil. A atuação da SIAMIG Bioenergia é essencial para fortalecer o setor e contribuir para a economia mineira e o desenvolvimento do agronegócio no estado.

Fonte: SIAMIG Bioenergia – 17/09/2024