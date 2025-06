A OAB-MG e a Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais (CAA-MG) inauguram nesta sexta-feira (13/9), às 14h, a nova sede das instituições. Localizado no bairro Barro Preto, o moderno prédio de treze andares integrará toda a estrutura administrativa da OAB e da CAA.

A mudança da sede concederá maior conforto e integração entre os funcionários das instituições. Os andares pares são destinados à estrutura da OAB, enquanto os impares ficará a cargo dos departamentos da CAA. O refeitório e o 13º andar serão compartilhados.

A iniciativa também trará comodidade e acessibilidade à advocacia, já que o espaço está preparado para receber as pessoas com deficiência. A moderna estrutura de rede permitirá que as instituições avancem no projeto de digitalização dos procedimentos internos.

Mudança necessária

O presidente da OAB-MG, Sérgio Leonardo, desde que assumiu o cargo em 2022, constatou problemas estruturais na sede inaugurada há mais de 50 anos. “A OAB mineira cresceu, o número de inscritos e de serviços prestados à advocacia aumentou exponencialmente, precisávamos de um espaço que comportasse as demandas da instituição e da classe. O precário estado da sede antiga geravam múltiplos obstáculos ao pleno desenvolvimento das atividades da seccional mineira e impediam a inovação, a inclusão e o avanço na sede da entidade”, destaca.

Deste modo, OAB-MG e CAA-MG se uniram para viabilizar a nova sede. A CAA-MG, presidida pelo advogado Gustavo Chalfun, adquiriu o prédio, enquanto a OAB-MG ficou responsável pelas adequações da estrutura, montagem do espaço, mobília e equipamentos. “A integração entre as diretorias durante a gestão 2022/2024 é um divisor de águas na história das instituições. Às vezes, parecia que os objetivos eram distintos. Nos últimos anos, OAB e CAA uniram forças para buscar soluções para toda a advocacia mineira”, aponta Chalfun.

Inauguração da nova sede OAB-MG e CAA-MG

13 de setembro, sexta-feira, 14h

Rua Tenente Brito Melo, nº 210 - Barro Preto