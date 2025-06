A Sigma Lithium, um dos líderes globais na produção de lítio, completou um ano de operações com ritmo consistente de embarques ao levar ao porto seu 11º carregamento de 22.000 toneladas do Lítio Verde Quíntuplo Zero nesta semana. O preço foi inicialmente fixado como flutuante premium de 8,75% do hidróxido de lítio cotado na LME (base CIF Xangai).

Ao atingir essa regularidade nas remessas, a empresa teve a aceleração de produção mais rápida do setor de lítio, entre os pares atuais, e uma das mais velozes do setor de metais.

Em 9 de agosto, a Sigma também completou 365 dias consecutivos sem qualquer acidente com afastamento entre seus 618 colaboradores. Esse histórico impecável encerra um primeiro ano de atividades com foco intenso na segurança e na saúde do trabalhador, criando uma cultura de eficiência operacional.

Neste primeiro ano, a Sigma Lithium alcançou um nível de maturidade operacional em saúde e segurança equivalente ao de empresas que integram o ICMM (Conselho Internacional de Mineração e Metais), fórum sediado em Londres que reúne 19 das maiores empresas de mineração do mundo. A companhia foi catapultada para o equivalente ao segundo lugar nas classificações combinadas de saúde e segurança do ICMM. A TRIFR (Taxa de frequência total de acidentes registráveis) foi de 1,25, e a FFR (Taxa de frequência de fatalidades), zero.

Esse resultado representa uma notável melhoria operacional em relação ao índice anterior da empresa, de 75 dias sem acidentes com perda de dias de trabalho, em agosto de 2023.

A Sigma conseguiu melhorar os índices de segurança mesmo com a evolução da produção, demonstrando capacidade para gerir de forma segura o aumento de pessoal — são 1.510 pessoas entre contratados diretamente e terceirizados.

Para Ana Cabral, CEO e Copresidente do Conselho da Sigma, as conquistas são de toda a equipe: “Estamos satisfeitos em poder comemorar nosso aniversário de um ano de embarques com esse duplo marco. É mais uma prova de como a empresa avançou nos últimos 12 meses. Nossos funcionários são parte integrante de nossa excelência operacional, impulsionando essa notável conquista de saúde e segurança de 365 dias sem acidentes com afastamento. A promoção de uma cultura de excelência em saúde e segurança entre nossos colaboradores ajudou a criar um nível de eficiência que sustenta nosso foco nas margens e nossa capacidade de suportar os altos e baixos dos ciclos de preços do lítio.”

SOBRE A SIGMA LITHIUM

A Sigma Lithium (NASDAQ: SGML, TSXV: SGML, BVMF: S2GM34) é uma das principais produtoras globais de lítio, dedicada a alimentar a próxima geração de baterias de veículos elétricos com concentrado de lítio grau químico, neutro em carbono, social e ambientalmente sustentável.

A partir de seu projeto Grota do Cirilo, no Vale do Jequitinhonha (MG), no Brasil, empresa atua na vanguarda da sustentabilidade ambiental e social na cadeia de suprimentos de materiais para baterias de veículos elétricos. Produz em sua planta Greentech de última geração o concentrado de "Lítio Verde Quíntuplo Zero", único no mundo. Isso significa uma produção carbono zero, com zero uso de água potável, zero barragem de rejeitos, zero uso de água potável, zero uso de químicos nocivos e zero uso de energia a carvão.

A Fase 1 do projeto entrou em produção comercial no segundo semestre de 2023 e tem uma capacidade anual de 270.000 toneladas de concentrado (36.700 LCE). A empresa emitiu uma Decisão Final de Investimento para quase dobrar a capacidade para 520.000 toneladas de concentrado por meio da expansão de sua planta Greentech (Fase 2), em 2025.

Para mais informações visite https://www.sigmalithiumresources.com/