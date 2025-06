A AngloGold Ashanti anunciou investimento de R$ 1,1 bilhão em suas operações no Brasil e a entrega do imóvel da sede histórica da empresa para o Sesi-MG no ano em que comemora 190 anos de história. No evento, que contou com presença do governador Romeu Zema, do presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Flávio Roscoe, e do prefeito de Nova Lima, João Marcelo Dieguez, o presidente da AngloGold Ashanti na América Latina, Marcelo Pereira, ressaltou a importância de se completar 190 anos de olho no amanhã. “Nossos investimentos reforçam nosso compromisso com o futuro, em busca de resultados baseados sempre na sustentabilidade. Ao mesmo tempo, é muito simbólico fazer isto neste lugar que nos hospedou por tanto tempo e, agora, segue para o maior legado que pode existir: educação de qualidade para alunos de Nova Lima e região”, afirmou. O investimento reforça as operações da mineradora no Brasil, com avanços tecnológicos, em equipamentos e frotas, novas frentes de desenvolvimento de lavra e pesquisa mineral.

O governador mineiro Romeu Zema parabenizou a AngloGold por sua longevidade e principalmente na participação do desenvolvimento do Estado. “Minas Gerais se orgulha de ser a casa de uma empresa tão sólida e que busca novas formas de crescer de maneira sustentável e inclusiva. Iniciativas como as da AngloGold Ashanti são um exemplo de que a mineração pode ser realizada de forma responsável, em prol do desenvolvimento econômico e social de nossa população”, afirmou Zema. Para o prefeito João Marcelo Dieguez, a cidade de Nova Lima é um exemplo de desenvolvimento sustentável, tendo a mineração como propulsor econômico. “Voltar a ter uma escola do Sesi em nossa cidade é uma excelente notícia para a população e está em linha com as nossas ações de qualificação técnica, profissional e da educação. Hoje temos escolas de tempo integral e bilíngue na cidade, além de termos a primeira escola pública de programação e robótica do Brasil. Tudo isso se soma na busca pela diversificação econômica do município”.

A entrega do casarão histórico onde funcionava a sede administrativa da AngloGold Ashanti, no centro de Nova Lima, ao Serviço Social da Indústria (Sesi), entidade da estrutura da Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg) marcou o evento. O espaço tem 33 mil m² de terreno e abrigará um novo complexo acadêmico, o Sesi Nova Lima. O presidente da Fiemg, Flávio Roscoe, disse que a Escola Sesi Nova Lima será a oportunidade para que os munícipes continuem fazendo parte desta história, uma vez que o acesso à área continuará sendo possível pela permanência do Centro de Memória, espaço da AngloGold Ashanti integrado ao casarão. “O Sesi tem atualmente 21.308 alunos matriculados, dentro das 39 unidades espalhadas por Minas Gerais. Os alunos estão em uma escola que impulsiona o seu protagonismo, com uma formação ética e de valores humanos. Além de proporcionar o desenvolvimento tecnológico e digital, que, de um jeito também divertido, os prepara para o futuro”, afirmou. A nova escola terá capacidade de 1.200 vagas e irá atender aos ensinos Infantil, Fundamental I e II, e Ensino Médio. A instituição irá ainda adequar as demais instalações para ofertar, no tempo complementar da escola, aulas de dança, música e teatro do Sesi Cultura. “Para a escola Sesi Nova Lima foram investidos R$ 13,5 milhões. A expectativa é que as obras se iniciem ainda neste ano e a abertura da escola ocorra em 2026”, afirmou o presidente da Fiemg.

A AngloGold Ashanti desenvolve ainda, em parceria com a Prefeitura de Nova Lima e a construtora Concreto, o Nova Vila, um projeto de revitalização e urbanização para usos múltiplos pós-mineração, com amplo viés de valorização do patrimônio histórico-cultural que prevê a transformação da antiga área industrial em um espaço plural, no centro de Nova Lima. O local possui 260 mil m² e abrigava as antigas Mina Velha e Mina Grande, que operaram entre 1834 e 2003. Com as mudanças previstas pelo projeto, a área reunirá centros culturais, locais de convivência, áreas verdes, comércios, serviços, moradias, entre outros. O Nova Vila, cujo 25% do espaço total será destinado a área de preservação da Mata Atlântica, ainda terá locais para a prática de esportes ao ar livre, atividades voltadas para a inovação na indústria, ações de educação e economia criativa, além de uma solução logística para a região central de Nova Lima. O projeto tem também apoio do Governo do Estado, que assinou com a AngloGold Ashanti e a construtora Concreto um protocolo de intenções que incluiu o Nova Vila no portfólio de projetos da Invest Minas, Agência de Promoção de Investimento e Comércio Exterior de Minas Gerais