Os dias 4 e 5 de junho, no Expominas de Belo Horizonte, serão de intensos debates em torno da pauta municipalista mineira. Mais de 600 prefeitos estarão na capital mineira para participar do 39º Congresso Mineiro de Municípios, organizado pela Associação Mineira de Municípios (AMM). O evento promete reunir cerca de 10 mil pessoas em dois dias de muitas palestras, fóruns e salas técnicas. O presidente da AMM e prefeito de Coronel Fabriciano, Dr. Marcos Vinicius, destaca também a 37ª Feira para o Desenvolvimento dos Municípios, com cerca de 400 expositores de toda Minas Gerais. “É uma grande oportunidade para os gestores conhecerem produtos e serviços de qualidade”, disse.

Mineiro é vice-presidente da CNM

Minas Gerais está mais uma vez representada na diretoria da Confederação Nacional de Municípios (CNM) para o triênio 2024-2027 com o presidente da Associação Mineira de Municípios e prefeito de Coronel Fabriciano, Marcos Vinicius, como 1º vice-presidente da entidade. A posse aconteceu em solenidade na sede da entidade nacional, em Brasília, nesta segunda-feira (20/05), com a presença de presidentes de associações estaduais e prefeitos de todo o país. Eleito em março, o grupo assume a missão de conduzir a CNM pelo triênio 2024-2027, sob a presidência de Paulo Ziulkoski.

