A Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais (CAAMG) divulgou suas demonstrações contábeis referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, incluindo o balanço patrimonial, demonstração de resultados de exercício, fluxo de caixa e relatório da auditoria externa. As informações foram auditadas pela NEXIA TEIXEIRA, uma das 10 maiores empresas de auditoria independente do mundo. As contas da CAAMG (exercício 2023), foram prestadas e aprovadas por unanimidade e sem ressalvas, pelo Conselho Pleno da OAB-MG.

O desempenho financeiro da CAAMG na gestão 2022/2024 superou as expectativas. Segundo o balanço, a gestão eficiente dos recursos permitiu a redução das despesas e o aumento das receitas operacionais, o que contribuiu para o superávit do exercício.

Investimentos e Aquisições

Durante os anos de 2022 e 2023, a CAAMG realizou importantes investimentos em imóveis adquiriu e/ou reformou até o momento 57 imóveis, beneficiando mais de 36 mil advogados do interior. Além dos imóveis de propriedade da OAB-MG, a Caixa adquiriu novos imóveis destinados à instalação de subseções, realizou reformas e melhorias nas sedes, ampliando assim sua infraestrutura e capacidade de atendimento aos advogados mineiros com qualidade e dignidade.

Auditoria e Governança

A auditoria das demonstrações contábeis da CAAMG focou na responsabilidade da administração e governança da instituição. Foram avaliadas, entre outros aspectos, a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, assegurando que todas as informações estão em conformidade com os padrões contábeis vigentes e refletem de forma clara a realidade financeira da CAAMG.

A divulgação detalhada das demonstrações contábeis reforça o compromisso da CAAMG com a transparência e a responsabilidade na gestão dos recursos dos advogados mineiros. A diretoria da CAAMG continua empenhada em aprimorar a infraestrutura e os serviços oferecidos, garantindo a transparência, a sustentabilidade financeira da entidade e a satisfação dos advogados em Minas Gerais.

