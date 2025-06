A décima terceira edição do Concurso SILEMG de Redação e Desenho oferece aos estudantes das escolas públicas e privadas do estado de Minas Gerais uma oportunidade para expressar suas ideias, criatividade e habilidades artísticas, ao mesmo tempo que promove o conhecimento sobre questões relevantes relacionadas à cadeia do leite, desde seus benefícios para a saúde e bem-estar até a sustentabilidade do setor. Este ano, daremos continuidade da parceria e patrocínio da Tetra Pak, uma empresa líder no mercado de soluções de processamento e envase de alimentos.

PROGRAMAÇÃO

Com entusiasmo, anunciamos o lançamento da décima terceira edição do Concurso SILEMG de Redação e Desenho, um evento que marca o calendário educacional e do segmento de laticínios de Minas Gerais. Este concurso oferece aos estudantes das escolas públicas e privadas do estado uma oportunidade para expressar suas ideias, criatividade e habilidades artísticas, ao mesmo tempo que promove a conscientização sobre questões relevantes relacionadas à cadeia do leite, desde seus benefícios para a saúde e bem-estar até a sustentabilidade do setor.

Saiba mais no link oficial do Concurso:

https://www.silemg.com.br/concurso-redacao-desenho