O Mercado Mineiro, renomado site de pesquisa de preços, revela em seu mais recente levantamento que o etanol continua a ser uma escolha vantajosa nos postos de combustível em Belo Horizonte e região metropolitana. A pesquisa abrangeu 200 estabelecimentos e destacou que, mesmo com um leve aumento nos últimos trinta dias, o etanol corresponde a 64% do valor médio da gasolina, permanecendo abaixo do limite máximo de 70%, o que o torna uma opção econômica e viável para os consumidores.

O preço médio do etanol atualmente é de R$ 3,53, representando um aumento de 1,27% em relação ao mês anterior, quando era cotado a R$ 3,49. Mesmo com esse acréscimo, o etanol continua sendo uma alternativa mais econômica em comparação com a gasolina, que tem um preço médio de R$ 5,47, após uma diminuição de 0,8% no mesmo período.

Feliciano Abreu, administrador do Mercado Mineiro, destaca que a tendência é que o preço do etanol melhore com a chegada da safra nos próximos dias, reforçando a importância da pesquisa por parte dos consumidores. Abreu ressalta: "O consumidor tem que ajudar, pesquisando bastante e, obviamente, abastecendo nos postos mais baratos."

A pesquisa revela uma variação significativa nos preços entre diferentes postos. O etanol pode ser encontrado por valores que variam de R$ 3,25 a R$ 4,04, uma diferença de 24,3%. Em contrapartida, a gasolina é comercializada entre R$ 5,15 e R$ 6,19, uma variação de 20,2%. A pesquisa, realizada entre os dias 7 e 10 de março, disponibiliza todos os endereços visitados no site do Mercado Mineiro.

Vale ressaltar que o etanol está mais competitivo em relação à gasolina em 13 Estados e no Distrito Federal nesta semana, conforme dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Minas Gerais se destaca nesse cenário, juntamente com outros estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Mesmo com a paridade de 62,37%, segundo a ANP, Mário Campos, presidente da SIAMIG, afirma que o etanol pode ser competitivo mesmo com paridade maior do que 70%, dependendo do veículo em que o biocombustível é utilizado.

Campos também reforça a importância da informação para que os consumidores possam tomar decisões conscientes e aproveitar as vantagens econômicas oferecidas pelo etanol na região.

Fonte: Gerência de Comunicação SIAMIG