Vitor Saback, secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia, foi um dos convidados da reunião do Conselho Deliberativo do Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais (SINDIEXTRA). O evento foi realizado no dia 1º de dezembro, na sede da FIEMG, em Belo Horizonte.

Saback deu um panorama geral sobre o estado atual da mineração e as perspectivas para o futuro. “Entendo que temos um trabalho muito interessante para fazer neste setor, sempre tendo como foco, a sustentabilidade, o desenvolvimento social e econômico das áreas mineradas”, pontuou, lembrando que a mineração é responsável por 2, 5 milhões de empregos em todo o país, sendo que representa 3,5% do PIB brasileiro. “Em Minas Gerais, é uma força motriz, que precisa ser ampliada”, ressaltou.

Quem também prestigiou a reunião foi Flávio Roscoe, presidente da FIEMG. O líder empresarial afirmou que o principal desafio do setor é mudar a percepção da sociedade a respeito da mineração. “Esse é o nosso grande problema, pois todo o resto é derivado disso, desta ideia equivocada que impede o crescimento e avanço desta área, que é uma das mais importantes de nosso estado. A sociedade não tem a percepção adequada a respeito da importância e do legado da mineração”.

O empresário também compartilhou que na próxima semana será apresentado um estudo que vai desmistificar muitas narrativas relacionadas à mineração. A pesquisa, realizada pela FIEMG, fará parte dos debates da 28ª edição da Conferência das Nações sobre Mudanças Climáticas (COP28), que está sendo realizada em Dubai, nos Emirados Árabes. “Vamos poder comprovar que as empresas mineradoras têm um papel fundamental de preservação ambiental nos municípios em que estão instaladas”, afirmou.

O Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais (SINDIEXTRA) é presidido por Luís Márcio Vianna e tem como presidente de seu Conselho Deliberativo, José Fernando Coura. Durante a reunião, Coura reforçou a importância do trabalho do SINDIEXTRA, com o apoio da FIEMG, no suporte às empresas mineradoras e sua cadeia produtiva. “A FIEMG e o SINDIEXTRA são uma casa só, sendo que a atuação da Federação é o esteio da nossa entidade”.

Novos membros e homenagem – O evento foi marcado também pela posse de três novos membros do Conselho Deliberativo do SINDIEXTRA: Jun Mutó, da Vallourec, Lauro Dias Amorim, da Vale, e Othon de Villefort Maia, da AngloGold Ashanti.

Na ocasião, João Luiz Nogueira Carvalho, da empresa Geosol, especializada em soluções de engenharia mineral e sondagens, recebeu uma placa em homenagem aos seus 70 anos.

CONFRATERNIZAÇÃO COM OS JORNALISTAS QUE COBREM A MINERAÇÃO

Evento reuniu imprensa e convidados em um restaurante em BH

No dia 13 de dezembro, no restaurante Pátria, em Belo Horizonte, foi realizada a confraternização do Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais (SINDIEXTRA). Na ocasião, José Fernando Coura, presidente do Conselho Deliberativo do sindicato, e Luís Márcio Vianna, presidente da instituição, receberam imprensa e convidados que fizeram parte, de alguma maneira, da trajetória da entidade em 2023.