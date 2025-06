Pela primeira vez, nos 126 anos desde a criação da Capital Mineira, vai nevar em Belo Horizonte. Trata-se de uma ação da Cemig que promete deixar o Natal ainda mais especial. O "fenômeno" será possível graças a uma campanha realizada pela empresa em três pontos de ônibus de diferentes regiões da capital mineira: Centro-Sul, Barreiro e Venda Nova.

Nestes locais, estão instalados totens decorados – com boneco de neve e árvore de Natal – e neve, só que em versão simulada com ajuda da tecnologia. Além disso, os locais possuem decoração especial e contam com sistema de som que tocam músicas típicas da época natalina. A população poderá conferir essa ação especial até o dia 25 de dezembro.

Outra ação inovadora da empresa é em relação às redes sociais. As pessoas que postarem fotos relacionadas ao Natal e marcarem a hashtag #NatalCemig terão a possibilidade de terem a fotografia exposta em quase 50 painéis de led em pontos de ônibus espalhados pela capital mineira.

Além disso, a Cemig apresenta também outras duas ações para a população: na primeira, foram instaladas telas em 18 bicicletários com efeitos 3D, destacando as ações da companhia no Natal da capital mineira. Já no Instagram, os internautas têm a possibilidade de utilizarem um filtro exclusivo, criado especialmente para a ativação. Para acessá-lo, basta procurar o perfil da Cemig no Instagram (@cemigenergia) e selecionar a barra de filtros, clicando na opção Natal Cemig 2023.

A diretora de Comunicação e Sustentabilidade da Cemig, Cris Kumaira, destaca a iniciativa da companhia em uma época do ano tão significativa para a população.

“O Natal é aquele momento tão aguardado pelas pessoas durante todo ano. Por isso, a Cemig, que é a maior incentivadora do Natal em Minas Gerais, decidiu promover ações em toda as regiões do estado, e espera fazer com que esta data seja ainda mais marcante para todos os mineiros este ano. Por isso, pensamos cada ação com muito carinho para que possamos atingir esse objetivo, queremos despertar emoções", afirma.

O gerente de Marketing da Cemig, Lucas Souto, comenta que o objetivo deste tipo de ação é aproximar a empresa com o seu público. “Com essa campanha, queremos que os olhos das pessoas brilhem e que todos se lembrem da Cemig neste momento tão especial. As ativações criativas em pontos de ônibus permitem a inovação, o uso de tecnologia e sonorização, a diferenciação de formatos e a interatividade física com a população”, explica.

Maior patrocinadora da cultura em Minas Gerais, a Cemig está apoiando o Natal em todas as regiões do estado. Ao todo, estão sendo destinados cerca de R$8 milhões, via Lei Estadual de Incentivo à Cultura, para o desenvolvimento de iniciativas artísticas na celebração do Natal em Minas Gerais

Serão praças e ruas históricas iluminadas e decoradas, apresentações de teatro, corais e orquestras, cortejos, visitações a igrejas e museus, além da tradicional casa do Papai Noel e muitas outras ações natalinas. Além da capital mineira, cidades como Tiradentes, São Lourenço, Mariana e Montes Claros, por exemplo, estão entre as que terão projetos incentivados pela empresa.

A projeção do Governo de Minas Gerais é de que, durante o período natalino, Minas Gerais registre movimentação de 3,2 milhões de pessoas, crescimento de 20% em relação ao ano passado, quando três milhões de pessoas circularam pelo Estado.

Confira os endereços dos três pontos de ônibus que terão neve em BH:

Av. Padre Pedro Pinto 739, Venda Nova

Av. Sinfrônio Brochado 485, Barreiro

Av. João Pinheiro 607, Boa Viagem