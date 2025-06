De 14 a 17 de setembro, Montes Claros, localizada ao norte de Minas Gerais, se tornará o epicentro do aguardado Minascon 2023, criando um cenário vibrante de inovação, conexões e oportunidades para a indústria da Construção Civil.

O maior evento da cadeia produtiva da construção civil do Estado reúne profissionais, empresas e especialistas para explorar, debater e fomentar a inovação e o progresso da indústria da Construção Civil.

Em 2022, foram mais de 5 mil visitantes na feira, cerca de 2 mil estudantes nos eventos técnicos, 40 marcas expositoras e mais de R$ 100 milhões em negócios prospectados.

Para o presidente da Câmara da Indústria da Construção da FIEMG, Geraldo Linhares, o Minascon 2023 se torna um fórum vital para impulsionar essa transformação, promovendo inovação, conexões e oportunidades em meio à crescente demanda por novos horizontes industriais. “A organização do Minascon cuida para que este seja um evento itinerante que valoriza a comunidade da construção de todo nosso Estado”, diz Linhares.

Um programa abrangente para todos os interesses

Com o tema “Novas Ideias para Novos Negócios“, o Minascon traz uma plataforma essencial para quem deseja se manter à frente das tendências e oportunidades do setor.

O evento apresenta um cronograma abrangente para atender às necessidades de diversos públicos. Das 10h às 17h, uma série de palestras, painéis e atividades técnicas irão oferecer insights valiosos sobre as mais recentes inovações, práticas e desafios enfrentados na Construção Civil. Já das 19h às 22h, o Salão de Negócios proporcionará um ambiente propício para a criação de novas conexões, networking e a exploração de oportunidades comerciais.

A Região Norte de Minas: mosaico de oportunidades

Alicerçando o progresso econômico do Brasil, a construção civil emerge como um setor estratégico, englobando infraestrutura, edifícios e serviços especializados. Neste contexto, o Minascon 2023 demonstra, em sua 20ª edição, a potência do setor no Norte de Minas.

De acordo com pesquisa realizada pela Gerência de Estudos Econômicos da Federação das Indústrias de Minas Gerais (FIEMG), um dos pontos mais notáveis na construção civil é a agilidade na geração de empregos: a cada R$ 1 milhão investido, 39,1 postos de trabalho são criados, evidenciando seu impacto no mercado. Além disso, com sua participação representando 53,7% da formação bruta de capital fixo, o setor alavanca o investimento produtivo.

Enquanto mais de 166 mil empresas empregam 2,3 milhões no país, Minas Gerais se destaca com 6,3% das ocupações. Seu Produto Interno Bruto (PIB) na construção é notável: desde 2020, supera a média nacional. Mesmo durante a pandemia, mantém atividade acima do período pré-crise.

Na Regional Norte de Minas Gerais, 839 empresas geram mais de 10 mil empregos e R$ 19 milhões em renda. Esse fluxo, 23,2% do total industrial, representa 5,5% das ocupações regionais. Em Montes Claros, a construção sustenta 21,4% dos salários industriais e emprega 5,5% dos trabalhadores formais, superando a média nacional (0,5%).

Segundo Adauto Marques Batista, presidente da FIEMG Regional Norte, a região vive “uma nova revolução industrial” e destaca o complexo industrial da Eurofarma em Montes Claros como marco desse desenvolvimento. “Nesse contexto, o Minascon 2023 veio somar e se encaixa como catalisador, consolidando e distribuindo riquezas, enquanto a construção civil permanece como pilar da indústria”, diz Batista.

O Minascon 2023 é uma realização da FIEMG, por meio da Câmara da Indústria da Construção e dos Sindicatos da Indústria da Construção Civil (Sinduscon) do norte de Minas. Conta também com o apoio master do SEBRAE, patrocínios da Totvs, CREA-MG, Codemge e Governo do Estado de Minas Gerais, além do apoio da CAIXA.