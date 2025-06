“Os empreendedores representam a construção de uma sociedade cada vez mais pujante e são imprescindíveis para que ela seja mais justa, solidária e fraterna. A verdadeira transformação social que todos nós desejamos para este país se dará de forma consistente e sólida por meio da geração de emprego e renda de qualidade. Todas as demais ações nesse sentido, utilizadas para combater injustiças e desigualdades, são importantes, porém, paliativas”, afirmou Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, durante a reunião do Conselho Deliberativo do Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais (Sindiextra). O encontro, realizado nesta segunda-feira (24/04), na sede da FIEMG, em Belo Horizonte, contou a presença das principais lideranças do setor mineral.

Segundo Silveira, o desenvolvimento do país se dará, principalmente, quando o foco forem as vocações nacionais, como as atividades minerárias e a de energia, temas de sua pasta. “O tema energia é um dos mais debatidos no mundo, ficando atrás apenas do conflito Rússia/Ucrânia. Transição energética, novas matrizes, suprimento alimentar, que está correlatado as produções de energia e minerária, dominam os debates”.

O ministro pontuou que os países da União Europeia e da América do Norte já estão se consolidando quanto à possibilidade do armazenamento da energia limpa por meio do hidrogénio verde, mas que, para outras nações, essa é uma realidade distante. “Para o Brasil e esse futuro está muito próximo. Não há como não acreditar hoje que, em breve, vamos poder contribuir, por exemplo, tanto na nossa indústria quanto na indústria internacional”, afirmou, pontuando que alguns países, como a Alemanha, possuem matrizes energética suja e vão “precisar muito do Brasil”.

Silveira destacou ainda a necessidade imprescindível de apoiar um setor que é essencial para o desenvolvimento do país, o minerário. “Sem ele e toda a sua potencialidade, nós não sobreviveríamos a essa e à próxima década”, reforçou.

“Eu disse, quando assumi o ministério, disse que saberia do ônus de defender esse setor, que muitas vezes é enxovalhado, injustiçado e relegado, mas que, em 2021, foi o primeiro produto de exportação de nossa balança comercial e tende a ser neste ano novamente. E Minas Gerais tem uma importância muito grande nessa equação, pois é impossível se falar da economia mineira sem citar o desenvolvimento mineral do estado”, disse.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, foi recebido por Flávio Roscoe, presidente da FIEMG, e Fernando Coura, presidente do Conselho Deliberativo do Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais (Sindiextra) e vice-presidente da Federação Mineira. “É uma honra para nós receber o ministro Silveira, que é um construtor de pontes promove o relacionamento e aproximação entre os diversos atores da sociedade”, afirmou Coura, ressaltando a importância da presença do ministro na reunião realizada na FIEMG, a casa da indústria. “O Sindiextra é o representante de todas as atividades minerais de Minas Gerais e temos orgulho de trabalharmos junto com Flávio Roscoe, empresário competente que lidera o estado rumo a um futuro ainda mais promissor”, declarou.

Flávio Roscoe ressaltou a importância da pasta liderada por Silveira. “Minas e energia são temas de enorme potencial em nosso estado e contamos com o apoio do ministério para retirar as amarras que impedem o crescimento dessas áreas”, afirmou o líder empresarial, reafirmando que o tema energia verde e todo a sua cadeia é fundamental para o estado mineiro. “Quando se trata de energia limpa, Minas Gerais é o estado responsável por mais de 90% da produção brasileira”, ponderou.

Roscoe também reforçou que a mineração no estado tem um ecossistema consolidado, moderno, inovador e pujante. “O setor mineral tem uma grande contribuição para o país e a Federação está aqui para subsidiar, por meio de informações, e apoiar para que isso acontece”, comentou.

Além de representantes das 20 maiores empresas do setor mineral do país, a reunião contou com as presenças de Luís Márcio Vianna, presidente do Sindiextra, e de Gil Pereira, deputado estadual pelo (PSD).

Outros temas

Durante a reunião do Conselho Deliberativo do Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais (Sindiextra), Thiago Rodrigues Cavalcanti, gerente de Meio Ambiente da FIEMG, apresentou a nova organização administrativa do FEAM, realizada pela PL 358/2023, e quais foram as principais alterações realizadas.