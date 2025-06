Uma solução capilar de alta performance criada pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) chega ao mercado. Batizada de ENDCALVE, a fórmula é resultado de mais de 20 anos de estudos científicos e testes clínicos. A pesquisa foi desenvolvida por um grupo de cientistas do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Nanobiofarmacêutica (INCT NanoBiofar), utilizando constituintes inovadores, possibilitando a preservação e o estímulo folicular, comprovado em experimentos envolvendo engenharia genética.

Segundo a cientista da UFMG, Ana Paula Corrêa Oliveira Bahia, o que diferencia essa formulação das demais disponíveis no mercado é a técnica da terapia combinada, possibilitando o aproveitamento pleno dos princípios ativos biocompatíveis com o poder de penetração da nanoencapsulação. O lipossoma usado na fórmula tem grande afinidade com folículo piloso, favorecendo a liberação local dos componentes com alta performance, propriedade exclusiva dessa formulação.

Ela detalha ainda que a tecnologia é inovadora porque inaugura um conceito de tratamento que combina o poder dos seus constituintes biocompatíveis (aceleradores do metabolismo folicular) - responsáveis pelo estimulo do bulbo, disponibilizados diretamente no folículo piloso - frente ao alto poder de penetração das partículas nanoencapsuladas, “componentes nano tecnológicos” (partículas com dimensões menores que 100 nanômetros)”, assegurando a alta eficácia do tratamento. A solução foi desenvolvida com o intuito de promover a recuperação do bulbo capilar, garantindo a estabilidade e biodisponibilidade real de princípios ativos bioidênticos.

Sem Efeitos Colaterais

A cientista relata que os estudos científicos indicaram que o uso tópico da formulação não causa os temidos efeitos colaterais comumente verificados em outras formulações e/ou tratamentos da Alopecia, como disfunção erétil, irritação cutânea localizada, alergias e foto-sensibilidade, resultando na alta segurança dermatológica no seu uso. A ausência dos efeitos colaterais se deve ao mecanismo de ação que utiliza constituintes biocompatíveis, ou seja, componentes produzidos pelo próprio corpo, sem substâncias estranhas como os demais, e sem interação com a corrente sanguínea.

O produto é eficaz em pessoas que ainda possuam o folículo piloso, pois é ali o foco da ação da formulação, pessoas que estão perdendo os fios, homens e mulheres, que ainda possuem o folículo podem se beneficiar a Tecnologia.

Chegada ao mercado

A UFMG recentemente recebeu do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI), o registro definitivo da patente da sua formulação antiqueda capilar. A Patente Registrada, que dá direito à fabricação, distribuição e exploração comercial do produto foi licenciada pela UFMG ao “Laboratórios Osório de Moraes”, empresa fundada há 100 anos, com parque industrial localizado em Contagem, e com atuação comercial em todo o território nacional.

Modo de Utilização

O uso da formulação é extremamente simples, bastando que o paciente proceda a aplicação de 12 gotas do produto na mão, e com as pontas dos dedos espalhar o tônico nas áreas com queda de cabelo, no couro cabeludo, massageando suavemente. A formulação deve ser usada no couro cabeludo íntegro, seco ou ligeiramente úmido.

Embalagem

Todo o cuidado tomado no desenvolvimento da tecnologia também foi replicado na embalagem, que foi desenvolvida considerando aspectos capazes de garantir a vida útil e a qualidade da formulação, além da utilização total do volume da formulação. O frasco de vidro escuro visa preservar a formulação da ação danosa dos raios solares e, a tampa dosadora garante a não contaminação da formulação por elementos estranhos