Na primeira semana de março, a vice-presidente da CAAMG, Vanja Honorina, esteve no Vale do Aço acompanhada do diretor primeiro-secretário, Giuliano Almada para alinhamento das ações para o Mês da Mulher e para os Jogos Regionais da Advocacia Mineira.

No primeiro compromisso, vice-presidente e diretor visitaram a subseção de Governador Valadares, onde foram recebidos pelo diretor de Regionalização, Rayson Andrade, pelo presidente da Subseção, Adilson Domiciano, pelo vice-presidente, Arilson Ribeiro de Souza, pelo diretor tesoureiro, Rodrigo Borges, pela diretora secretária-geral, Maria Amélia Evangelista, pela diretora secretária adjunta, Vanessa Araújo, pelo diretor institucional, Vinícius Nalon e pelo delegado da CAAMG, Fábio Leão.

Em seguida Vanja Honorina e Giuliano Almada seguiram para Mantena, onde visitaram as obras da nova sede da 59ª Subseção, inauguraram a sala da subseção na delegacia e participaram da solenidade de entrega de carteiras, onde a vice-presidente foi paraninfa.

Na sexta-feira, 3, a vice-presidente almoçou com representantes das subseções de Ipatinga, Coronel Fabriciano e Timóteo. Estavam presentes, a diretora de regionalização da CAAMG, Ana Duarte de Souza, o Delegado da CAA de Coronel Fabriciano, Dr. Renato, a subdelegada da CAAMG de Ipatinga, Agna Pereira, a presidente da Subseção de Timóteo, Cristiana Miranda , o presidente da Subseção de Ipatinga, Gustavo Lana, o primeiro-secretário da Subseção de Coronel Fabriciano, Alan Azevedo, o presidente da Comissão da OAB Jovem de Timóteo, Dr. Gilberto Sousa, o presidente da Comissão de Esportes de Ipatinga, Edson Carvalho, a presidente da Comissão de Esportes de Timóteo, Melina Pimentel e a vice-presidente da Comissão de Esportes de Timóteo, Camila Lorrana.

De acordo com Vanja Honorina, a presença da CAAMG no interior do estado possibilita uma escuta ativa das reais necessidades da classe. “Ouvindo, debatendo e acompanhando de perto os anseios e necessidades de cada região, podemos, de forma efetiva, buscar soluções para garantir a assistência e a valorização da advocacia mineira”.

