Por indicação da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Elói Mendes, o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais (CAA/MG), Gustavo Chalfun, recebeu na sexta-feira (25), em solenidade especial, o título de Cidadão Honorário da cidade pelas mãos do presidente da Câmara dos Vereadores, Vitor Paulo Gabriel.

Gustavo Chalfun é nascido em Lavras e bem jovem se mudou para Varginha onde construiu toda a sua vida pessoal e profissional. Graduado pela Faculdade de Direito de Varginha (FADIVA), Chalfun é especialista em Direito Processual pela PUC Minas e mestre em Direito pela FDSM. Sua história na advocacia permeia funções de relevância para a advocacia e para a sociedade de forma geral. Foi presidente da 20ª Subseção da OAB em Varginha, diretor Secretário - Geral da OAB/MG entre 2016 e 2018, e durante o mês de abril de 2018, foi presidente interino da Ordem.

Hoje, Gustavo Chalfun ocupa a presidência da CAA/MG, braço assistencial da OAB/MG, é diretor Sudeste da Coordenação Nacional das Caixas de Assistência dos Advogados (CONCAD) e membro do Conselho Gestor do Fundo de Integração e Desenvolvimento Assistencial dos Advogados (FIDA).

Antes da solenidade, Gustavo Chalfun participará do lançamento da pedra fundamental para a construção da sede própria da OAB de Elói Mendes, às 17h, na Avenida da Paz.

A subseção que hoje está localizada em imóvel alugado próximo ao Fórum de Elói Mendes, tem previsão de entrega da sede própria para o final de 2023, em terreno doado pela Prefeitura da cidade e com obras custeadas pela CAA/MG.

De acordo com Luciano Ferreira Lopes, presidente da Subseção de Elói Mendes, o título de cidadão honorário da cidade é fruto do reconhecimento da advocacia e da sociedade local do trabalho do presidente da CAA/MG. “Nossa sede será construída do zero e terá auditório, Escritório Compartilhado, área de confraternização e toda a estrutura necessária para atender os advogados de Elói Mendes, que hoje chega a um número aproximado de 150 inscritos na OAB. Tudo isso graças ao empenho do presidente da CAA/MG, Gustavo Chalfun que tanto apoia e valoriza a nossa classe”, explica.

Para o presidente da CAA/MG, o título é resultado do carinho e respeito que tem pela cidade e por toda a região sul do estado. “Trabalhamos diuturnamente para garantir que a advocacia possa exercer o estado democrático de direito com respeito e tranquilidade e isso se reflete também em toda a população. É uma honra para mim saber que agora também sou um cidadão eloimendense”, finaliza.