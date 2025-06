Os advogados e as advogadas regularmente inscritos na OAB-MG podem acessar o endereço eletrônico www.adwebapp.com.br/registrar/informacoes para usufruir do programa Meu 1º Site, que concede um ano de página web profissional gratuita para toda advocacia mineira.

Para configurar o website profissional, basta inserir os dados solicitados na plataforma. Após a criação do acesso, o usuário deverá baixar o aplicativo Adweb no Google Play ou no AppStore.

A ferramenta, altamente intuitiva, disponibiliza vários temas para personalização da página. Também é possível indicar nome próprio ou do escritório na criação/configuração do domínio, inserir logomarca, escolher cores, cadastrar equipe, informar área(s) de trabalho entre outras informações.

Para o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados (CAA/MG), Gustavo Chalfun, a iniciativa – pioneira no Brasil – contribuirá com todos os profissionais mineiros, principalmente a jovem advocacia, que necessita de apoio para buscar oportunidades em um mercado competitivo.

A inovação possui, ainda, menu de suporte e canal WhatsApp: (38) 99199-9244. O benefício é válido por um ano e pode ser revertido em cartão interativo ou filtro do Instagram. Após o período, o valor mensal é de R$19,99.