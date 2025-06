A OAB/MG, por meio da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais (CAA/MG), lançou nesta quarta-feira, durante o V Congresso Brasileiro de Direito Tributário e de Direito Financeiro, em Montes Claros, o programa MEU 1° SITE.

A partir de agora, todos os advogados (as) e estagiários (as) inscritos (as) e ativos(as) na OAB/MG, em todo o estado de Minas Gerais, terão um ano de site profissional gratuito.

A ideia surgiu de uma necessidade latente identificada pelo presidente da 11ª Subseção Montes Claros, Herbert Alcantara Ferreira. “A internet é um importante canal para o fomento de novos negócios. Percebemos que seria um incentivo para os jovens advogados e advogadas terem acesso mais fácil ao universo on-line. A sugestão foi prontamente atendida pelos nossos presidentes, Sérgio Leonardo e Gustavo Chalfun”, comemora.

Os vouchers para acesso ao benefício serão disponibilizados para os inscritos na OAB/MG durante a entrega de carteiras da Ordem. Segundo o presidente da CAA/MG, esse será mais um importante incentivo. “Para os jovens da advocacia, a CAA/MG já disponibiliza um ano de assinatura digital em todo o estado de Minas Gerais. Agora, com um ano de site, ele terá uma melhor cobertura no apoio ao início da sua carreira na advocacia”, comenta Chalfun.

De acordo com o presidente da OAB/MG, Sérgio Leonardo, a iniciativa é pioneira no Brasil. “Com o MEU 1° SITE, os novos advogados e as novas advogadas poderão divulgar seus serviços de forma mais abrangente e profissional. Essa é uma característica dessa nossa gestão, a atuação efetiva em todas as etapas profissionais da advocacia, com inovação, avanço e inclusão,” explica.