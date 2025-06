A Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais da OAB/MG (CAA/MG) e a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG) assinaram parceria para beneficiar a advocacia mineira e os associados da Federação.

A parceira foi firmada em reunião realizada na sede da CAA/MG em Belo Horizonte, na primeira quinzena do mês de maio. Representaram a CAA/MG no encontro, a diretora segunda-secretária, Valéria Lemos, e a coordenadora do Departamento Jurídico, Franciele Reis.

Pela FIEMG estiveram presentes: a gerente da área tributária, Luciana Paixão, e o advogado trabalhista Gustavo Lemos. A primeira atividade desta parceria foi a realização do 1° Congresso Direito Empresarial, ocorrido em 19 e 20 de maio.

O evento contou com palestras simultâneas de renomados profissionais do Direito Tributário, Trabalhista e Previdenciário. Conteúdos sobre economia, energia e meio ambiente também foram tratados no Congresso.