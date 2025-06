A Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais fechou uma parceria com a Bem Protege para oferecer aos inscritos na OAB Minas desconto exclusivo para aquisição de um conjunto de benefícios voltados para segurança, saúde e bem-estar.

A novidade foi anunciada em evento solene no auditório da OAB, realizado na segunda-feira (11/04) e contou com a presença do presidente da instituição, Sérgio Leonardo; o presidente da Caixa de Assistência, Gustavo Chalfun; o Conselheiro Federal da OAB/MG Sérgio Murilo; o presidente do Grupo Bem Protege, Ismael Nascimento; os membros da diretoria da CAA/MG e outras autoridades da advocacia mineira.

Com o combo BP Família da Bem Protege os inscritos da OAB terão acesso a benefícios como: assistência veicular 24 horas, acesso à rede física de odontologia, exames laboratoriais e consultas médicas com condições especiais, desconto em medicamentos, e outros.

Durante a solenidade também foi noticiado que a partir de agora, o auxílio funeral oferecido à família dos inscritos na OAB terá o seu valor dobrado. O auxílio em forma de reembolso era de 2.420 reais será agora de 5 mil reais.

O presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, Gustavo Chalfun, destacou a importância desta parceria, “Mais uma vez, a CAA/MG sai na frente ofertando aos inscritos muito mais que os auxílios estatutários, mas também benefícios inovadores, pensados para promover avanços à advocacia em diversos âmbitos. Isso reflete a busca constante da entidade de promover melhorias na saúde, segurança e qualidade de vida da classe”, conta Chalfun.

A parceria entre a Bem Protege e a CAA/MG também vai oferecer aos inscritos na Ordem terão acesso gratuitamente ao serviço de assistência residencial da Bem Protege.

Durante a solenidade de lançamento, o presidente do Grupo Bem Protege, Ismael Nascimento, afirmou que empresas que se tornam parceiras terão como resultado a multiplicação de sua força e abrangência, bem como a possibilidade de chegar sempre a melhores resultados.

Sérgio Leonardo, presidente da OAB Minas reforçou que a parceria CAA e Bem Protege é precursora e dará aos inscritos da OAB mais uma prova efetiva de que o objetivo da instituição é mesmo retornar a eles todo o recurso empregado na anuidade.