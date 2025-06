O presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais da OAB/MG (CAA/MG), Gustavo Chalfun, foi nomeado diretor Sudeste da Coordenação Nacional das Caixas de Assistência dos Advogados (CONCAD) e membro do Conselho Gestor do Fundo de Integração e Desenvolvimento Assistencial dos Advogados (FIDA).

As nomeações aconteceram no primeiro Colégio de Presidentes da Caixa de Assistência dos Advogados, realizado pela Coordenação Nacional das Caixas de Assistência dos Advogados (CONCAD), em Brasília.

De acordo com o Gustavo Chalfun, as nomeações demonstram a importância e o respeito que as principais entidades nacionais da advocacia direcionam à Minas Gerais, estado que possui mais de 100 mil profissionais inscritos.

“Vamos representar os anseios dos mineiros nas instituições, trabalhando para o bem-estar da advocacia e para execução de projetos que beneficiam e valorizam a classe”, destaca Chalfun.