Em pronta-resposta à tragédia causada pelas fortes chuvas no Vale do Jequitinhonha e no Norte de Minas, e em consonância com a visão humanitária das entidades, o Sistema FIEMG irá doar 20 mil cestas básicas e cinco mil kits de higiene pessoal aos municípios mais atingidos pelos temporais registrados nos últimos dias nessas regiões. Além disso, a entidade trabalha na mobilização da base industrial para a arrecadação de mais insumos.

"Em decorrência da tragédia das chuvas, a FIEMG decidiu fazer uma campanha com os nossos associados e indústrias na captação de recursos para que a gente compre, ou mesmo na captação dos próprios produtos, como itens de cesta básica, de higiene pessoal, e de vestuário, para que a gente faça a doação para esses municípios mais atingidos", explicou o presidente do Sistema FIEMG, Flávio Roscoe.

Segundo o gestor, a doação das 20 mil cestas básicas e dos cinco mil kits de higiene já foi aprovada e será feita com recursos das próprias entidades. "E vamos trabalhar, agora, para captar um volume maior do que esse para que essas pessoas que perderam tudo, nesse momento, possam ser acolhidas pelo resto dos mineiros", completou. Dessa forma, o empresário atua na articulação com presidentes de sindicatos e industriais para que o quantitativo de donativos possa crescer.

CHUVAS EM MINAS

De acordo com os dados do mais recente boletim da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), divulgado nesta terça-feira (28/12) pelo Governo de Minas, o estado registra seis mortes, 11.284 desalojados e 2.683 desabrigados desde o início do período chuvoso, em outubro deste ano. As cidades mais afetadas são Montes Claros, Salinas e Porteirinha. No Vale do Jequitinhonha e no Norte de Minas, as tempestades se intensificaram nesta segunda-feira (27/12).