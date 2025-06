O empresário mineiro do setor têxtil, Flávio Roscoe Nogueira, foi reeleito para um novo mandato, de 2022 a 2025, para a presidência da Federação das Indústrias de Minas Gerais (FIEMG). A eleição, que teve chapa única, aconteceu nesta quinta-feira (16/12), na sede da entidade, em Belo Horizonte, durante a Assembleia Geral do Conselho de Representantes da instituição.

Dos 134 sindicatos empresariais filiados a FIEMG, 122 votaram. A diretoria eleita contou com 119 votos e inicia seu mandato em maio de 2022. Foram dois votos em branco e um nulo.

Em seu pronunciamento, o presidente reeleito agradeceu cada voto recebido, ressaltando a importância da indústria – de todos os portes e setores – para a sociedade.

“A reeleição é resultado de um trabalho iniciado há quatro anos. É uma construção e, com ela, estamos conseguindo mudar a realidade da FIEMG e da indústria no estado. E isso é fruto do trabalho de todos que participam da entidade, que se tornou mais inclusiva e democrática em suas decisões. Todos os segmentos são importantes. Todos nós somos a indústria – todos devem contribuir. A FIEMG é a casa da indústria e vai apoiar todo as cadeias produtivas”, afirmou Roscoe.

A diretoria eleita comandará a entidade de 2022 a 2025 e será empossada em maio do próximo ano, quando se comemora o “Dia da Indústria”.