Termos de adesão de empresas aos projetos “Caminhos” e “Cidadania em Rede” foram assinados em setembro, na sede do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). Os projetos, iniciados em fevereiro deste ano são fruto de parceria entre o MPMG, por meio da Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Social (Cimos), Tribunal de Justiça de Minas (TJMG) e Ministério Público do Trabalho (MPT) da 3ª Região.

Assinatura do Termo de Adesão: Na mesma ocasião, foi assinada a resolução nº 15/2021, de 21 de setembro de 2021, que altera a resolução nº 2/2013 e regulamenta os procedimentos para instauração, promoção e implementação de projetos sociais. A resolução foi assinada pelo procurador-geral de Justiça, Jarbas Soares Jr., e pelo corregedor-geral de Justiça do MPMG, Luciano França da Silveira Júnior e vai proporcionar aos órgãos de execução do MPMG a possibilidade de firmar parcerias com entidades de direito privado nos assuntos de responsabilidade social, com atuação por meio de projetos sociais.

Adesão aos Projetos Caminhos e Cidadania em Rede: O coordenador de Inclusão e Mobilização Sociais, promotor Paulo César Vicente de Lima, lembrou o ambientalista Hugo Werneck, que dizia que vivemos na mesma casa e o MP deve trabalhar com e não contra alguém, viver em “comum unidade” e que não era possível excluir as empresas. “Não há outro caminho, ninguém transforma o mundo sozinho”, ressaltou.

A desembargadora Maria Luiza de Marilac, coordenadora do Núcleo de Voluntariado do TJMG, contou que os projetos “Caminhos” e “Cidadania em Rede” foram desenvolvidos de acordo com a Agenda 2030, da ONU. “Nós acreditamos que a concretização dos projetos conduzirá ao desenvolvimento de habilidades, criatividade e capacidade laborativa, componentes basilares da autoestima, e colaborará para viabilizar a inserção na sociedade de nosso público-alvo”, afirmou.