O presidente do Sindicato dos Proprietários de Jornais, Revistas e Similares do Estado de Minas Gerais- Sindijori MG e presidente da Câmara da Indústria da Comunicação e do Audiovisual da Fiemg, Rodrigo Fernandes, foi recebido em audiência pelo secretário de Estado de Governo de Minas Gerais, Igor Eto. Ele estava acompanhado pelo vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado estadual Antonio Carlos Arantes.

Na oportunidade, o dirigente fez a apresentação da rede de associados do Sindicato, dos portais de notícias e de emissoras de rádio com o novo papel da mídia impressa no mundo digital. Pelo cadastro positivo apresentado ao representante do Governo do Estado, o Sindijori representa institucionalmente 137 empresas.

Durante o encontro, o deputado Antonio Carlos Arantes solicitou apoio aos jornais, portais, emissoras de rádio e emissoras de TV do interior do Estado. "Eles são muito importantes na divulgação das notícias locais, sempre à disposição da comunidade", salientou Arantes.