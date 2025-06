AMM | Divulgação

Uma gestão pautada por ações municipalistas, voltadas a reforçar os caixas das prefeituras, aproximar a entidade de todos os municípios mineiros e oferecer capacitação a gestores e servidores públicos. Esses são os principais compromissos do presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM) e prefeito de Patos de Minas, Luís Eduardo Falcão, nos primeiros 30 dias à frente da entidade.

Logo na primeira semana de trabalho, Falcão anunciou duas conquistas importantes para os municípios mineiros. O presidente da AMM formalizou a assinatura de um termo de cooperação com o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG), durante audiência com o presidente do órgão, conselheiro Durval Ângelo, no dia 7 de maio. O acordo prevê ações de capacitação e conciliação com os municípios, além da solicitação de uma consulta ao TCE sobre a possibilidade de retirar da folha de pagamento as despesas com pessoal da área da saúde.

Com o objetivo de afiliar os 853 municípios mineiros à AMM, a nova gestão já começou a colher resultados: Lavras, Itaverava e Santa Bárbara do Monte Verde formalizaram sua adesão ainda no primeiro mês, reforçando a credibilidade da proposta da atual diretoria.

Atenção especial aos pequenos municípios

Uma das principais bandeiras da nova gestão é atuar em benefício de todos os municípios, com atenção especial aos menores, que enfrentam maiores dificuldades. Entre as iniciativas, está a defesa da revisão da distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), visando beneficiar administrações com menor arrecadação.

Atualmente, os municípios com coeficiente 0,6 no FPM — ou seja, aqueles com até 10.188 habitantes — representam 57% das cidades mineiras e são os que mais dependem de apoio institucional para garantir a prestação de serviços públicos de qualidade.