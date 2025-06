COLUNA MG

Reconstrução da Bahia-Minas tem audiência

Empresários e representantes de entidades civis enxergam o papel fundamental da reconstrução da ferrovia Bahia-Minas no aproveitamento do potencial energético de Salinas. O tema foi objeto de audiência pública da Comissão de Minas e Energia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais no final de semana, na Câmara Municipal de Salinas. Representante da Multimodal Caravelas/Bahia, Fernando Cabral explicou o passo a passo necessário de agora em diante para a reconstrução da ferrovia Bahia-Minas, etapa considerada essencial para o escoamento da produção de lítio na região. (Jornal Em Tempo – Nanuque)

Valadares sedia ‘Desenvolver o Vale’

Governador Valadares sediou o Seminário Desenvolver o Vale do Rio Doce. Autoridades, lideranças de diversas áreas e membros de movimentos sociais participaram do evento que teve como objetivo ser o fórum de início e organização do debate sobre a construção de desenvolvimento popular regional no contexto da inclusão do vale do Rio Doce na Sudene. Diversos atores compartilharam experiências e muito conhecimento como práticas transformadoras. (Jornal dos Vales – Gonzaga)

Bairro ganha led em Sete Lagoas

A Prefeitura de Sete Lagoas segue com seu programa para modernizar toda a sua iluminação pública por meio da troca das antigas lâmpadas de sódio por novas lâmpadas de led, mais econômicas, com maior durabilidade e brilho. A iniciativa, além da economia e maior luminosidade, leva mais segurança aos moradores. As equipes da Prefeitura deram duro semana passada para concluir o serviço no bairro Jardim Arizona. Na semana passada, o prefeito Duílio de Castro conferiu o término dos trabalhos no bairro, acompanhado do vereador Pastor Alcides de Barros. (Diário de Sete Lagoas)

Sine de São Lourenço conquista destaque

O Serviço Nacional de Emprego (Sine) de São Lourenço superou as metas de recolocação de pessoas no mercado de trabalho, conforme a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social (Sedese). De janeiro a setembro de 2023, o município alcançou a marca de 333 novas de emprego. Ainda segundo a Sedese, a meta do ano para São Lourenço seria 134 novos empregadores. Esse número é calculado de acordo com a população de cada cidade. (Jornal Panorama – São Lourenço)

Parlamentares auxilia aquisição de câmeras

Em Araguari, vereadores destinaram cerca de R$300 mil para a aquisição de câmeras de videomonitoramento para a PM. Os recursos são oriundos de emendas impositivas, uma ferramenta pela qual os parlamentares podem apresentar emendas à Lei Orçamentária Anual, designando recursos do município para obras, projetos ou instituições. De acordo com o comandante do 53º Batalhão de Polícia Militar, o tenente-coronel Vanderlan Alves Gomes, o processo está na fase de aquisição, no Departamento de Licitação da prefeitura. (Jornal Gazeta do Triângulo – Araguari)

Tecelãs recebem homenagem especial

Com o intuito de manter viva a tradição da tecelagem e valorizar as pessoas que dedicaram suas vidas nesta profissão, a Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB) promoveu uma homenagem para 14 tecelãs que atuaram ou atuam no Ateliê de Tecelagem "Hermantina Drummond". O evento contou com a presença do prefeito de Araxá, Robson Magela. Após uma cerimônia onde foi contada a história do ofício do tear mineiro em Araxá, as homenageadas receberam certificados como reconhecimento aos serviços prestados à fundação. A presidente Cynthia Verçosa, destaca a importância do momento. (Correio de Araxá – Araxá)

Caratinga tem casamento comunitário

O Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) da Comarca de Caratinga realizou a conversão de União Estável em Casamento para 32 casais. Todos eles já conviviam em união informal, mas, por algum motivo, adiaram o sonho do casamento civil. A prática de conversão de união estável em casamento foi normatizada pelo Código Civil de 2002, em seu artigo 1.726, estabelecendo que “A união estável poderá converter-se em casamento, mediante pedido dos companheiros ao juiz e assento no Registro Civil”. Dessa forma, os participantes desses eventos tiveram a oportunidade de transformar todo o período de união estável em casamento. (Diário de Caratinga)

