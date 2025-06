COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais da Rede Sindijori MG

www.sindijori.com.br

Imagem retorna para Sabará

Após quase 30 anos de busca, a comunidade de Sabará está em festa com o retorno iminente da imagem de Nossa Senhora do Carmo, que foi subtraída em um furto ocorrido em 10 de janeiro de 1995. A confirmação técnica da autenticidade da escultura, realizada pelas autoridades competentes, trouxe alívio e alegria aos fiéis e à comunidade local, que aguardavam com expectativa a devolução da peça sacra à sua igreja original. O furto da imagem de Nossa Senhora do Carmo foi registrado em 12 de janeiro de 1995, pouco após o roubo. (Folha de Sabará)

https://folhadesabara.com.br/noticia/37574/retorno-da-imagem-de-nossa-senhora-do-carmo-comunidade-de-sabara-celebra-reintegracao-de-bem-cultural-roubado-ha-30-anos

Itamonte faz Festival Fogão & Viola

O XII Festival Cultural e Gastronômico Minas, Fogão & Viola, realizado entre os dias 5 e 8 de setembro no Parque de Eventos José de Oliveira Mota, em Itamonte, foi um verdadeiro espetáculo de cultura, música e gastronomia. O evento celebrou a rica herança cultural de Minas Gerais, oferecendo ao público uma experiência imersiva e diversificada. A festa teve início na quinta-feira (05) com a encantadora apresentação do Teatro Perambulantes, que trouxe ao palco um espetáculo teatral interativo e envolvente. (Jornal Panorama – Caxambu)

https://jornalpanoramaminas.com.br/site/festival-minas-fogao-viola-reune-musica-tradicao-e-gastronomia-em-itamonte/

PIB de Ouro Preto cresce 154%

De acordo com dados da Agência de Desenvolvimento Econômico e Social de Ouro Preto (ADOP), o Produto Interno Bruto (PIB) do município registrou um aumento de 154% desde 2020, impulsionado por uma política de diversificação econômica implementada a partir de 2021. A estratégia busca reduzir a dependência do setor de mineração e promover maior estabilidade econômica. Ainda, de acordo com os dados divulgados pela agência, a cidade alcançou pela primeira vez a marca de 20 mil postos de trabalho formais, resultado do crescimento nos setores de construção civil e serviços. (O Liberal – Ouro Preto)

https://site.jornaloliberal.net/noticia/10477/ouro-preto-registra-crescimento-historico-com-diversificacao-economica-e-aumento-de-154-no-pib

Endividamento de famílias estável

Em agosto, o nível de endividamento das famílias de Belo Horizonte permaneceu estável em 90,3%, conforme a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência (PEIC) da Fecomércio MG. O percentual de inadimplentes caiu para 52,1%, mas o número de consumidores que não conseguirão pagar suas dívidas no próximo mês aumentou para 22,5%. Economistas alertam para o aumento do consumo e do endividamento no final do ano devido às festas e compras. A principal forma de endividamento é o cartão de crédito, afetando 89,1% das famílias. Famílias com rendimentos abaixo de 10 salários mínimos enfrentam maior inadimplência e comprometimento financeiro. (Balcão News - Belo Horizonte)

https://balcaonews.com.br/2024/09/12/endividamento-das-familias-de-bh-ficou-estavel-em-agosto/

Exposibram homenageia Anglo

A Exposibram 2024, realizada no Expominas, em Belo Horizonte, é uma das principais feiras de mineração da América Latina, atraindo mais de 70 mil visitantes. A abertura do evento contou com a presença do vice-governador Professor Mateus, que destacou a importância histórica e o papel do estado na transição energética global. A AngloGold Ashanti foi homenageada pelos seus 190 anos de operação no Brasil. O evento, que conta com mais de 500 estandes e cinco palcos, apresenta inovações tecnológicas e reúne 20 mineradoras e 460 fornecedores. (São Geraldo - Belo Horizonte)

https://www.jornalsaogeraldo.com.br/exposibram-2024-ganha-destaque-com-participacao-do-vice-governador-e-inovacoes-no-setor-mineral

MP denuncia alunos da UEMG

O Ministério Público de Minas Gerais denunciou três alunos da Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG) do campus de Frutal por racismo recreativo, após um incidente durante um trote universitário em março de 2024. Uma estudante foi ofendida com um apelido racista, e o MP solicitou que cada acusado pague uma indenização de R$ 10 mil. A UEMG já tomou medidas disciplinares, incluindo o desligamento de um aluno e a suspensão de outros dois, reafirmando seu compromisso com a inclusão e o combate à discriminação. (Jornal Correio da Cidade)

https://www.jornalcorreiodacidade.com.br/noticias/37473-rota-do-queijo-de-minas-atrai-turismo-e-valoriza-produtores-em-evento-gastronomico

Evento celebra a Rota do Queijo

De 12 a 14 de setembro, o Museu das Minas e do Metal (MM Gerdau) sedia o evento Made in Minas Gerais: Rota do Queijo de Minas – Sabores que Conectam, que celebra a tradição do queijo artesanal mineiro. Com uma programação que inclui degustações, oficinas e uma feira de queijos, o evento visa valorizar a cultura queijeira e incentivar o turismo nas regiões produtoras. A Rota do Queijo facilita a visitação a 44 queijarias e promove o queijo mineiro no Mercado Central de Belo Horizonte. Entre as atrações estão os Super Queijos e uma premiação com uma viagem pela Serra da Canastra. (Portal Gerais)

https://portalgerais.com/mp-denuncia-alunos-da-uemg-por-racismo-em-trote-universitario/