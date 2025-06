COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Integra Moda movimenta negócios

A primeira rodada de negócios do Integra Moda, realizada nos dias 02 e 03 de setembro com apoio da Fiemg, gerou aproximadamente R$ 2 milhões em negócios. O evento, promovido pelo Sebrae-MG e pelo Sindicato da Indústria do Vestuário de Divinópolis (Sinvesd), reuniu 30 fornecedores mineiros e compradores de diversas regiões do Brasil. Durante os dois dias, foram vendidas mais de 30 mil peças, permitindo aos empreendedores locais ampliar suas redes de contatos e fortalecer sua presença no mercado nacional. Alba Lima Pereira, assessora da Fiemg, destacou a importância da feira para o desenvolvimento econômico regional. (Portal G37 – Divinópolis)

https://g37.com.br/divinopolis/integra-moda-com-apoio-da-fiemg-movimenta-mais-de-r-2-milhoes-em-negocios/

Procon faz a apreensão de arames

O Procon-MG determinou a suspensão da venda e a apreensão dos arames ovalado de aço zincado e farpado extraforte de aço zincado da marca Canta Galo em Minas Gerais. A decisão cautelar foi baseada em análises laboratoriais que revelaram que os produtos tinham resistência e camada de zinco inferiores às especificações anunciadas. O fabricante foi acusado de enganar consumidores ao oferecer material de qualidade inferior e fornecer informações incorretas. (Clarim.net)

https://clarim.net.br/procon-mg-determina-suspensao-da-venda-e-apreensao-de-marca-de-arames-em-minas-gerais/

Combustíveis têm alta de preço em Poços

Segundo a pesquisa do Procon-Poços, realizada de 2 a 4 de setembro, os preços da gasolina comum, do etanol e do diesel comum subiram, respectivamente, 0,51%, 0,75% e 0,17%. O preço do diesel S10 caiu 0,17%, enquanto que o da gasolina aditivada permaneceu estável em relação ao levantamento de agosto. Comparando com o mesmo período do ano passado, os preços da gasolina aditivada, da gasolina comum, do etanol e do diesel comum subiram, respectivamente, 5,17%, 5,81%, 16,86% e 0,68%, enquanto que o preço do diesel S10 caiu 2,47%. (Poços Já – Poços de Caldas)

https://pocosja.com.br/2024/09/06/combustiveis-tem-alta-de-preco-em-pocos/

Fiemg defende construção de hidrelétricas

A FIEMG defende a retomada dos investimentos em usinas hidrelétricas no Brasil para evitar aumentos futuros nos custos de energia e para expandir a produção de energia limpa. Atualmente, as hidrelétricas geram cerca de 50% da eletricidade do país, uma queda significativa em relação à década de 1990. A federação critica o aumento tarifário recente, que foi causado pelo uso de termelétricas mais caras e poluentes, e pede uma revisão na política energética para melhor utilizar os recursos hídricos, promovendo armazenamento, regularização de rios, irrigação e sustentabilidade das comunidades. (Balcão News – Belo Horizonte)

https://balcaonews.com.br/2024/09/04/fiemg-defende-construcao-de-hidreletricas/

Vesperata de Diamantina se apresentará

A Vesperata de Diamantina, uma tradicional manifestação cultural mineira, fará sua estreia no Palácio da Liberdade em Belo Horizonte no dia 9 de setembro de 2024. O evento, que integra a programação da Semana do Ministério Público 2024, será gratuito e apresentará um repertório diversificado de músicas clássicas e populares. A Vesperata, que é patrimônio cultural de Minas Gerais desde 2016, tem suas origens nas tradições religiosas dos séculos XVIII e XIX. A apresentação será um dos destaques do evento que inclui inaugurações, premiações, atrações culturais e um simpósio durante a semana comemorativa. (MG Turismo – Belo Horizonte)

https://mgturismo.com.br/vesperata-de-diamantina-se-apresentara-pela-primeira-vez-no-palacio-da-liberdade/

Procura por crédito em Minas avança

Em julho de 2024, a procura por crédito em Minas Gerais avançou 5,5%, superando a média nacional de 3,7%, segundo dados da Serasa Experian. Esse aumento é atribuído ao crescimento da renda e à redução da taxa de desemprego, que está em 5,3% no estado. O economista Guilherme Almeida afirma que o aumento no emprego e na renda facilita o acesso ao crédito, impulsionando o consumo. No entanto, há uma possível alta na taxa Selic, prevista para discussão pelo Comitê de Política Monetária (Copom) em setembro, que poderia restringir a liberação de crédito e impactar negativamente o consumo e a economia local. (Diário do Comércio)

https://diariodocomercio.com.br/economia/busca-credito-minas-gerais-serasa/

2ª edição do Festival de Cultura Popular

A segunda edição do Festival de Cultura Popular ocorrerá de 17 a 22 de setembro em Ouro Preto, Glaura e Miguel Burnier, oferecendo uma programação gratuita que celebra a diversidade cultural da região. O festival incluirá seminários, feiras de comidas típicas e artesanato, cortejos, danças e músicas tradicionais. Em Ouro Preto, destacam-se debates sobre preservação cultural e redes de cultura popular. Glaura apresentará uma feira gastronômica, danças e shows, incluindo o grupo "Mestre Ambrósio". (Jornal Correio da Cidade – Conselheiro Lafaiete)

https://jornalcorreiodacidade.com.br/noticias/37388--2-edicao-do-festival-de-cultura-popular-acontece-em-ouro-preto-glaura-e-miguel-burnier