Gasolina por até R$ 6,64 em JF

A gasolina comum em Juiz de Fora pode ser encontrada por R$ 5,74 até R$ 6,64, enquanto o preço do etanol comum varia de R$ 3,89 e o maior de R$ 4,69. As informações foram retiradas da pesquisa mais recente da Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF). O objetivo da pesquisa é verificar a variação dos valores cobrados pelos combustíveis na cidade. Ao todo, 73 postos de combustíveis são monitorados a partir das notas fiscais emitidas com atualização semanal de preços desde o início deste ano. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Pato Fu e Orquestra Ouro Preto em Araxá

No dia 7 de setembro, a Fundação Calmon Barreto em Araxá receberá o concerto gratuito “Rotorquestra de Liquidificafu”, uma colaboração entre o Pato Fu e a Orquestra Ouro Preto. O espetáculo celebra os 30 anos da banda mineira, apresentando uma fusão inovadora de pop rock e música clássica. O repertório inclui tanto sucessos conhecidos como “Perdendo os Dentes” e “Ando Meio Desligado” quanto raridades da banda. O evento é patrocinado pela CBMM e faz parte de uma série de apresentações bem-sucedidas realizadas por Minas Gerais e além. (Clarim.net – Araxá)

Minas Gerais lidera “lista suja”

Minas Gerais lidera a "lista suja" do governo federal de trabalho análogo à escravidão, com 151 empregadores registrados entre um total de 654 no Brasil. Em julho de 2024, uma operação do Ministério do Trabalho resgatou 23 pessoas em situação de trabalho escravo em fazendas de café no Sul do estado. O trabalho análogo à escravidão é definido como aquele em condições degradantes, jornadas exaustivas e restrição de liberdade, e é punido com penas de reclusão de 2 a 8 anos. (Edição do Brasil – Belo Horizonte)

Comerciantes querem cidade limpa

Ruas limpas, praças preservadas, iluminação adequada e uma infraestrutura bem mantida criam um ambiente atrativo para investidores e empreendedores. Isso o que querem os comerciantes da capital. Com a premissa de que uma cidade bem-cuidada impulsiona o comércio, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) tem ressaltado junto aos candidatos na corrida eleitoral de 2024, a necessidade de comprometimento dos futuros gestores municipais com a zeladoria urbana. (Balcão News – Belo Horizonte)

Cine família a céu aberto

O Cine Família na Praça realizará sua oitava edição nos dias 6 e 7 de setembro em São Roque de Minas, oferecendo uma experiência gratuita de cinema ao ar livre. O evento contará com uma tela de 40m², projetor a laser de alta resolução e uma estrutura confortável para o público. A programação incluirá 10 produções mineiras. O festival busca proporcionar uma experiência cinematográfica enriquecedora, com filmes que abordam temas de respeito à natureza e à diversidade social, além de proporcionar um espaço de reflexão e encantamento para todos. (Portal G37 de Notícias)

Óinc!Fest 2024

A Óinc!Fest 2024 será realizada no dia 19 de outubro, no Parque de Exposições em Patos de Minas. O evento celebra a carne suína e a cultura regional, promovido pela Astap em parceria com o Buffet Arte do Churrasco, e é totalmente beneficente, com a arrecadação destinada à Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas. A programação musical incluirá a dupla Diogo e Marcel, a banda de pagode Chega Mais e outras surpresas. O primeiro lote de ingressos já está disponível. (Folha Patense – Patos de Minas)

Retratos à Fotografia em Três Pontas

Na última quinta-feira (29), o Centro Cultural Milton Nascimento em Três Pontas foi palco da estreia do documentário “Retratos à Fotografia em Três Pontas”. O evento, que contou com a presença de moradores, fotógrafos e entusiastas da cultura, celebrou a evolução da fotografia na cidade, desde os pioneiros com câmeras analógicas até os profissionais da era digital. Com o apoio da Lei Paulo Gustavo de Incentivo à Cultura e da Prefeitura Municipal, o documentário abordou a importância da fotografia na preservação da memória histórica e cultural de Três Pontas, emocionando o público e encerrando com aplausos calorosos. (Correio Trespontano)

