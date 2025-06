COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Hospital de MoC alcança nota máxima

O Hospital Aroldo Tourinho – entre todos os hospitais SUS de Montes Claros – foi o único que alcançou nota máxima de desempenho no âmbito do “Programa Valora Minas”, no primeiro quadrimestre deste ano, conforme relatório divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. O Valora Minas, lançado em 2021, é um programa do Governo do Estado que visa qualificar a assistência, ampliar o acesso e atender às necessidades da população, otimizando a alocação de recursos. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

https://gazetanm.com.br/hospital-aroldo-tourinho-alcanca-nota-maxima-no-programa-valora-minas/

Projeto de queijo promove eventos

O projeto “Queijo Artesanal: Sabores e Saberes Mineiros” visa valorizar e divulgar a tradição do queijo artesanal de Minas Gerais por meio de eventos gratuitos em São Roque de Minas, Araxá e Belo Horizonte. Organizado pelo Instituto Periférico, com apoio da CBMM, Copasa MG e Emater, o projeto incluirá exibição de documentários, degustações e seminários. Em Belo Horizonte, as atividades destacarão o impacto econômico e cultural do queijo, além da potencial declaração de Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. (Clarim.net – Araxá)

https://clarim.net.br/projeto-sobre-o-queijo-artesanal-de-minas-leva-eventos-para-bh-serra-da-canastra-e-araxa/

Queima do Alho celebra raízes

No dia 31 de agosto, a Fazenda da Divisa em Conselheiro Lafaiete será palco da Queima do Alho, um evento que celebra a cultura sertaneja com um dia de atividades tradicionais. Os participantes poderão desfrutar de um almoço com churrasco incluído, e o evento contará com atrações musicais como Madu Campos, Diogo e Hernani, e Jean & Fellipe. Além disso, haverá a Trilha dos Tropeiros, um passeio retratando os antigos trajetos dos tropeiros, e o desfile das comitivas, que exibirá trajes típicos e animais em um espetáculo cultural. (Correio de Cidade – Conselheiro Lafaiete)

https://jornalcorreiodacidade.com.br/noticias/37239-queima-do-alho-tradicao-sertaneja-celebra-suas-raizes-na-fazenda-da-divisa-em-lafaiete

80 anos da Aperam South America

A Fundação Aperam Acesita está organizando uma exposição para celebrar os 80 anos da Aperam South America, que será inaugurada no dia 11 de outubro. A exposição, que destacará a trajetória da empresa desde sua fundação em 1944, contará com objetos enviados pela comunidade do Vale do Aço, como placas, uniformes e bottons, que representem a história da Aperam. A comunidade pode doar esses itens até 16 de setembro na Fundação Aperam Acesita, e todos os objetos serão devolvidos após a exposição. Lembranças em papel, fotos ou recortes de jornal não serão aceitos. (Classivale – Ipatinga)

https://jornalclassivale.com.br/noticia/3567/exposicao-80-anos-aperam-south-america-vai-resgatar-historia-da-empresa-na-regiao

Ecossistema de SL lidera movimento

O Santa Helena Valley (SHV) – ecossistema de Inovação de Sete Lagoas - está liderando um movimento pela inovação com o objetivo de fomentar uma cultura de inovação robusta, essencial para converter ideias empreendedoras em ativos valiosos que impulsionem o desenvolvimento econômico local. Assim, reuniões mensais vêm sendo realizadas com a participação de diversas entidades e empresas locais com apoio do Sebrae Minas e um pacto de intenções foi redigido. (Diário de Sete Lagoas)

https://www.diariosetelagoas.com.br/santa-helena-valley-lidera-pacto-para-o-desenvolvimento-do-ecossistema-de-inovacao-de-sete-lagoas

Polo calçadista de Nova Serrana destacado

O polo calçadista de Nova Serrana, conhecido como o coração da indústria de calçados do Brasil, recebeu um importante impulso do Governo de Minas Gerais durante a 14ª Feira de Máquinas e Componentes para Calçados (Febrac). O evento, promovido pelo Sindicato Intermunicipal de Calçados de Nova Serrana (Sindinova), contou com a presença do vice-governador, Professor Mateus, que destacou o impacto econômico e social do setor. “Nova Serrana: a cidade que calça o Brasil!”, celebrou o vice-governador ao abrir o evento na segunda-feira (26/8). Ele ressaltou que o município produz mais de 100 milhões de pares de calçados anualmente e abriga mais de mil empresas do setor, empregando mais de 14 mil pessoas. (Divinews – Divinópolis)

https://divinews.com/2024/08/27/governo-de-minas-destaca-polo-calcadista-de-nova-serrana-em-evento-nacional/

Seplag-MG é destaque

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais (Seplag-MG) se destacou no XIII Congresso do Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração ao apresentar mais de 20 trabalhos sobre temas como Ciência de Dados, Inteligência Artificial e Compras Públicas. O artigo premiado “Otimizando o RH com RPAs e Inteligência Artificial” destacou-se entre os cinco melhores do congresso, mostrando avanços significativos na automatização do RH. Outros trabalhos abordaram o uso de Big Data, ChatBot GPT para atendimento ao cidadão, e inovações na Gestão de Pessoas e Comunicação Institucional. (Balcão News – Belo Horizonte)

https://balcaonews.com.br/2024/08/27/seplag-mg-e-destaque-em-congresso-nacional/