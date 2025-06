COLUNA MG

Norte de Minas tem 12,9 mil candidatos

Neste domingo, 18, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, por meio da Fundação Cesgranrio, aplicará as provas do Concurso Público Nacional Unificado (CNPU) em todo o Brasil, a 2.114.128 inscritos. Desses, 169.950 candidatos são de Minas Gerais. No Estado, Montes Claros é a quarta cidade com maior número de inscritos: 9.980 postulantes Em Minas Gerais, Belo Horizonte lidera com 61.555 candidatos, seguida por Juiz de Fora (15.909), Uberlândia (11.933), Montes Claros (9.980), Lavras (6.618), Contagem (6.281), Divinópolis (5.851), Ipatinga (8.374), Uberaba (4.457), Betim (4.308), Governador Valadares (3.803), Itajubá (3.520), Teófilo Otoni (3.304), Patos de Minas (3.236), Passos (2.675), Paracatu (2.482), Diamantina (2.253), Curvelo (1.771), Ituiutaba (1.252), Araçuaí (1.64), Almenara (998) e Araxá (751). (Novo Jornal de Notícias – Montes Claros)

https://novojornaldenoticias.com/noticias/norte-de-minas-tem-129-mil-candidatos/

Preço do gás sobe em Poços de Caldas

O preço do gás de cozinha apresentou novos ajustes em setembro de 2024. Conforme pesquisa realizada em 15 de agosto de 2024, o valor do gás subiu 0,18% para retirada no depósito e 1,00% para entrega em domicílio, em comparação com os preços de 15 de julho de 2024. Em relação ao mesmo período do ano passado, 15 de agosto de 2023, a elevação foi mais significativa: 2,98% para retirada no depósito e 2,82% para entrega. Esses aumentos refletem um ajuste contínuo nos preços do gás de cozinha ao longo do ano. No acumulado de 2024, o aumento total do preço do gás de cozinha é de 3,66%. (Mantiqueira – Poços de Caldas)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2024/08/16/aumento-no-preco-do-gas-de-cozinha-em-pocos-de-caldas/

Basílica de Romaria recebe esculturas

A Basílica de Nossa Senhora da Abadia, em Romaria, recebeu recentemente esculturas dos 12 apóstolos de Jesus Cristo, que foram instaladas ao redor da praça em frente ao santuário. Com 2,6 metros de altura e pesando até 300 quilos, as esculturas foram esculpidas pelo artista Carlos Pietá em resina estrutural com fibra de vidro, seguindo o estilo barroco italiano. Inspiradas nas obras da Basílica de São João de Latrão, em Roma, as estátuas complementam as três esculturas de arcanjos já existentes e simbolizam a fundação da igreja pelos apóstolos. (Jornal de Patrocínio)

https://www.jornaldepatrocinio.com/nossa-senhora-da-abadia-basilica-de-romaria-recebe-esculturas-dos-12-apostolos

Festival Na Brasa BBQ 2024

O Festival Na Brasa BBQ 2024, que ocorre no dia 28 de setembro no campus da UNI BH em Belo Horizonte, promete uma experiência gastronômica inesquecível com mais de vinte estações de churrasco, incluindo cortes tradicionais e exóticos como costelão fogo de chão e porco no rolete. O evento contará com a participação especial do cantor Frejat e uma programação musical diversificada com bandas como Velotrol, U2 Tribute, Manitu e Foo Fighters Cover. Além de ser pet friendly e ter um Espaço Kids para crianças, o festival promete atrair tanto amantes do churrasco quanto fãs de boa música. (Balcão News – Belo Horizonte)

https://balcaonews.com.br/2024/08/15/festival-na-brasa-bbq-2024-gastronomia-e-rock-com-frejat/

BH terá mais ônibus no Concurso

Domingo, 18 de agosto, Belo Horizonte adicionará cerca de 1.400 viagens extras de ônibus para o Concurso Público Nacional Unificado, com o objetivo de garantir o transporte adequado para os candidatos. Agentes da Unidade Integrada de Trânsito estarão de plantão para monitorar e garantir a segurança e fluidez do trânsito nas áreas onde ocorrerão as provas. A operação inclui a criação de áreas reservadas para estacionamento e desembarque seguro dos candidatos. É recomendado que os participantes planejem seus trajetos com antecedência (São Geraldo – Belo Horizonte)

https://www.jornalsaogeraldo.com.br/bh-tera-cerca-de-14-mil-viagens-de-onibus-a-mais-para-o-concurso-publico-nacional-unificado

Minas é pioneira em políticas públicas

Minas Gerais é destaque na implementação de políticas para o desenvolvimento de cidades inteligentes, com a expectativa de que mais de 60% dos investimentos futuros dos municípios se concentrem em projetos de inteligência artificial. O estado é pioneiro no Brasil ao criar uma política estadual específica, chamada Minas Inteligente, que visa fomentar a inovação, sustentabilidade e colaboração entre sociedade, empresas e governos locais. Cidades como Belo Horizonte, Carmo do Cajuru e Lavras são exemplos de como Minas Gerais está liderando iniciativas de modernização urbana. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

https://diariodocomercio.com.br/negocios/cidades-inteligentes-minas-na-vanguarda-de-politicas-publicas/

Começa Festa do Queijo

A terceira edição da Festa do Queijo de Caeté acontece de 16 a 18 de agosto no Ginásio Poliesportivo, com 34 produtores regionais de queijo e produtos complementares expondo suas iguarias. O evento começa na sexta-feira com abertura dos stands às 16h e apresentação do cantor gospel Juliano Son. No sábado, os stands estarão abertos das 9h às 22h, com shows de Marcelo Falcão e a banda Ryvotriad. No domingo, a exposição será das 9h às 17h, encerrando com o show do cantor baiano Léo Santana às 19h. (Opinião Caeté)

https://www.opiniaocaete.com.br/festa-do-queijo-comeca-nessa-sexta-feira-com-34-expositores/