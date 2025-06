COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

JF é 4º no ranking das pizzarias

Uma pesquisa da Associação Pizzarias Unidas do Brasil (Apubra) colocou Minas Gerais como o segundo maior produtor de pizza do país, ficando atrás somente de São Paulo. O levantamento também apontou quais são as dez cidades mineiras com mais estabelecimentos ativos e Juiz de Fora aparece nesse ranking, na 4ª posição. O momento foi de crescimento de 14,91% no setor em Minas. Em 2023, o estado chegou ao patamar de quase 3 mil unidades ativas. A maior parte desses estabelecimentos estão em Belo Horizonte, são 18,82% das pizzarias concentradas na capital mineira. Em segundo lugar aparece Uberlândia com 4,51%, seguida de Contagem com 4,06%. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

https://tribunademinas.com.br/noticias/minas/11-08-2024/juiz-de-fora-pizzarias.html

Prefeito de Jacinto é afastado

A pedido do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), a Justiça mineira determinou o afastamento do cargo do prefeito e do secretário de Finanças do município de Jacinto por 90 dias. Os dois são acusados pela Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de Jacinto de participaram de um esquema de desvio de quantias milionárias de um banco. O pedido de afastamento foi solicitado à Justiça como forma de se resguardar a instrução probatória. (Portal Clarim.net – Araxá)

https://clarim.net.br/prefeito-de-jacinto-e-afastado-do-cargo-a-pedido-do-mpmg/

Lei obriga Guias de Turismo

A Câmara Municipal de Poços de Caldas aprovou uma lei que obriga a presença de Guias de Turismo Regional em todos os grupos ou excursões de turistas na cidade. A lei visa melhorar a orientação e a experiência dos visitantes, e exige que os guias tenham conhecimento aprofundado sobre Poços de Caldas e portem crachá e uniforme apropriados. O descumprimento pode resultar em multas e outras penalidades, com os recursos sendo destinados ao Fundo Municipal de Turismo. A fiscalização ficará a cargo das Secretarias Municipais de Turismo e Defesa Social. (Jornal da Mantiqueira – Poços de Caldas)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2024/08/10/prefeito-sanciona-lei-que-torna-obrigatoria-a-presenca-de-guias-de-turismo-em-pocos/

BDMG liberou R$ 1 bi em financiamentos

No primeiro semestre de 2024, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) liberou R$ 1,44 bilhão em créditos, um aumento de 32% em relação ao mesmo período do ano anterior e o maior valor já registrado pela instituição. Desse montante, R$ 219,4 milhões foram destinados a micro e pequenos empreendedores. Além disso, os financiamentos para prefeituras cresceram 76%, totalizando R$ 206,4 milhões. Esses créditos impulsionaram cerca de 34 mil empregos, movimentaram R$ 2,5 bilhões em faturamento e geraram R$ 52 milhões em ICMS. (Edição do Brasil – Belo Horizonte)

https://edicaodobrasil.com.br/2024/08/12/bdmg-liberou-mais-de-r-1-bilhao-em-financiamentos-no-primeiro-semestre/

Cães voltam para a Basílica

Lindinha, Manchinha, Boca e Leão. Esses quatro cães comunitários devem retornar ao entorno da Basílica do Senhor Bom Jesus, onde estavam vivendo. A decisão da Justiça atende a pedido do Ministério Público de Minas Gerais e obriga o município de Congonhas a adotar a medida, em até cinco dias. Segundo a decisão, os cães comunitários não acarretam risco para os frequentadores da Basílica, estão em perfeita condição de saúde e são dóceis. Assim, não há razões para que permaneçam sob a guarda do setor de zoonoses do Município de Congonhas, devendo retornar para o local de onde foram retirados. (Jornal Panorama – Caxambu)

https://jornalpanoramaminas.com.br/site/justica-determina-permanencia-de-caes-comunitarios-no-entorno-da-basilica-do-senhor-bom-jesus-em-congonhas/

Mostra Internacional de Cinema

A 18ª edição da CineBH – Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte acontecerá de 24 a 29 de setembro de 2024, oferecendo uma programação gratuita com exibições de filmes, pré-estreias, mostras retrospectivas, oficinas e debates. Simultaneamente, a 15ª edição do Brasil CineMundi apresentará 38 projetos de longas-metragens a mais de 50 profissionais internacionais da indústria audiovisual, promovendo o cinema brasileiro. Ambos os eventos fazem parte do programa "Cinema sem Fronteiras 2024". (Balcão News – Belo Horizonte)

https://balcaonews.com.br/2024/08/11/mostra-internacional-de-cinema-de-bh-acontece-em-setembro/

Formiga terá 3º Festival de Pipas

Formiga se prepara para a terceira edição do Festival de Pipas. O evento será realizado entre 8 e 12 horas do dia 17 de agosto, sábado, no Parque Municipal Dr. Leopoldo Correa – Praia Popular. Promovido pela Prefeitura, o festival concederá premiações para as seguintes categorias – menor pipa; maior pipa; a mais chamativa e a que voar mais alto. Todas as pipas devem voar sozinhas para serem premiadas. É proibido usar cerol e linha chilena para soltar as pipas. As inscrições para participar do festival serão realizadas no local do evento, até as 10 horas. (O Pergaminho – Formiga)

https://www.opergaminho.com.br/formiga-tera-3o-festival-de-pipas