Barragem entra em nível de alerta

A barragem de rejeitos Forquilha V, da Vale, localizada na mina de Fábrica, em Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais, entrou em situação de alerta após serem constatadas fissuras na estrutura. Uma inspeção da Agência Nacional de Mineração (ANM), realizada nesta segunda-feira (5), identificou fendas na estrutura de rejeitos de minério de ferro. A agência exigiu da mineradora a limpeza e o monitoramento da progressão ou estabilização dessas fissuras. Conforme a ANM, a Forquilha V tem risco potencial alto, já que há risco para vidas humanas em caso de incidente ou rompimento. (Por Dentro de Minas – Belo Horizonte)

https://pordentrodeminas.com.br/noticias/gerais/2024/08/barragem-da-vale-em-ouro-preto-entra-em-nivel-de-alerta-apos-vistoria-encontrar-fissuras/?utm_source=whatsapp&utm_medium=Refer%C3%AAncia&utm_term=gerais

Valadares define a zona azul

A Prefeitura de Valadares avançou mais uma etapa para implantação do sistema de estacionamento rotativo, popularmente conhecido como Zona Azul. Na terça-feira, foi publicado o decreto que define as regras de funcionamento e os valores a serem cobrados pelo serviço. Com essa nova publicação, a Prefeitura completa o processo de regulamentação do sistema, que teve início em março deste ano. Entretanto, apesar de os decretos já estarem publicados, a Prefeitura informou que ainda não há previsão para o início da operação da Zona Azul. (Diário do Aço – Governador Valadares)

https://drd.com.br/zona-azul-em-valadares-regras-definidas-mas-sem-previsao-de-inicio-segundo-prefeitura/

Primeiro satélite mineiro está pronto

Na terça-feira, 6 de agosto, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, celebrou com a equipe da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) o desenvolvimento do UaiSat, o primeiro satélite completamente mineiro. Com 250 gramas e dimensões de 5 cm x 5 cm, o UaiSat, que será lançado em outubro pela Agência Espacial Indiana, tem como missão validar tecnologias espaciais e coletar dados sobre o agronegócio e fenômenos meteorológicos. O projeto contou com um investimento de R$ 30 mil do governo estadual. (Gazeta de Varginha)

https://www.gazetadevarginha.com.br/post/primeiro-sat%C3%A9lite-mineiro-uaisat-est%C3%A1-pronto-para-o-lan%C3%A7amento-romeu-zema-celebra-projeto-da-ufsj

3º Festival Solidário de Cervejas

Associação Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer de Juiz de Fora realiza o 3º Festival Solidário de Cervejas neste fim de semana. O evento acontece entre os dias 9 e 11, e, além da programação musical, terá também cervejarias, restaurantes e food trucks à disposição do público. O principal objetivo do festival é arrecadar recursos para a instituição, referência no atendimento contra o câncer na cidade e na região. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

https://tribunademinas.com.br/noticias/cidade/08-08-2024/ascomcer-festival-cerveja.html#goog_rewarded

Lafaiete recebe Queluz Festival

No dia 10 de agosto, a cidade de Conselheiro Lafaiete sediará a 10ª Edição do Queluz Festival, a partir das 14h. O evento promete uma experiência vibrante, com uma seleção de 10 cervejarias artesanais oferecendo uma variedade de estilos de cerveja, além de uma ampla gama de opções gastronômicas que vão desde pratos tradicionais até criações gourmet. A programação musical contará com performances energéticas das bandas Vô Zito, Charlei Brown Tributo, Harley Queen e Scarcéus, garantindo uma celebração repleta de sabor e entretenimento. (Jornal Correio da Cidade – Conselheiro Lafaiete)

https://www.jornalcorreiodacidade.com.br/noticias/36950-lafaiete-recebe-queluz-festival-cerveja-comida-e-muito-rock-na-10-edicao

BH ganha plataforma de inteligência

A Prefeitura de Belo Horizonte, em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL/BH), lançou o Mapa Empreende BH, uma plataforma gratuita que oferece informações estratégicas para empreendedores. Disponível desde 1º de agosto, a ferramenta permite visualizar dados dinâmicos sobre atividades econômicas, imóveis, concorrentes e legislação urbanística. A plataforma é projetada para otimizar a busca por informações, reduzir custos e desburocratizar o processo, promovendo um ambiente mais competitivo para negócios na capital mineira. (Jornal São Geraldo – Belo Horizonte)

https://www.jornalsaogeraldo.com.br/capital-mineira-ganha-plataforma-gratuita-de-inteligencia-e-informacoes-estrategicas-para-empreendedores