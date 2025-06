COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Pedágio na 040 mais que dobra

O trecho de 232 quilômetros da BR-040, que liga Juiz de Fora e Belo Horizonte, terá nova administração a partir do dia 6 de agosto, data definida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. Com a concessionária EPR Via Mineira, os pedágios de Itabirito, Conselheiro Lafaiete e Barbacena para veículos simples terão o valor mais que dobrado, passando dos atuais R$ 6,30 para para R$ 12,70. A partir do próximo mês, portanto, uma viagem de ida e volta entre Juiz de Fora e a capital custará R$ 76,20, só em pedágios. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

https://tribunademinas.com.br/noticias/cidade/23-07-2024/pedagio-040-bh-dobrado.html

Estudante entre os melhores do mundo

Millena Xavier Martins, uma estudante de 17 anos do Coluni em Juiz de Fora, está entre os 50 finalistas do Global Student Prize, conhecido como o "Nobel Estudantil". Ela pode se tornar a primeira mulher e a primeira brasileira a receber o prêmio de 100 mil dólares, que reconhece estudantes que mais impactaram positivamente a aprendizagem e a sociedade. Millena desenvolveu uma IA para auxiliar no diagnóstico do transtorno do espectro autista, ganhando reconhecimento internacional em competições científicas e oportunidades educacionais, incluindo Yale e Stanford. (Folha da Mata – Viçosa)

https://www.folhadamata.com.br/estudante-do-coluni-esta-entre-os-50-melhores-alunos-do-mundo

Fórum Café e Clima da Cooxupé

A Cooxupé realizará o 6º Fórum Café e Clima em Guaxupé/MG, em 31 de julho, focado nas condições climáticas atuais e perspectivas para a safra cafeeira de 2025. O evento contará com três palestras de especialistas, abordando desde as condições meteorológicas da safra atual e seus impactos nas regiões cafeeiras da cooperativa, até previsões climáticas para 2025 e estratégias para mitigar os efeitos do fenômeno La Niña. O objetivo é fornecer informações técnicas atualizadas aos cafeicultores, visando orientá-los frente a desafios climáticos e ambientais. (Portal Mídia Brasil – Guaxupé)

https://www.revistamidiabrasil.com.br/post/6%C2%BA-f%C3%B3rum-caf%C3%A9-e-clima-da-cooxup%C3%A9-apresenta-perspectivas-para-safra-cafeeira-de-2025

Cemig oferece atividades gratuitas

A Cemig está promovendo o Circuito de Eficiência Energética em Varginha, oferecendo atividades gratuitas até 26 de julho. O evento utiliza gamificação para educar crianças, jovens e a comunidade sobre o uso sustentável da energia elétrica, incluindo um jogo estilo “escape room” em um caminhão adaptado e experiências de realidade virtual em uma tenda tecnológica. O objetivo é incentivar a mudança de hábitos e reduzir o desperdício de energia. Após as férias, o projeto continuará visitando cerca de 100 municípios mineiros para conscientização educacional. (Gazeta de Varginha)

https://www.gazetadevarginha.com.br/post/circuito-de-efici%C3%AAncia-energ%C3%A9tica-oferece-atividades-gratuitas-em-varginha

Uberlândia recebe encontro de bateristas

O Teatro Municipal de Uberlândia sediará a 6ª edição do "Encontro de Bateristas do Triângulo - Sou Mais Batera" em 28 de agosto, a partir das 18h. O evento espera atrair cerca de 500 músicos da região, incluindo bateristas, guitarristas, baixistas, vocalistas, tecladistas e violinistas de todas as idades. Com entrada gratuita, o encontro contará com shows de BR Blues, Wilson Sideral e Tropical Blues, seguidos por apresentações dos participantes inscritos, promovendo uma celebração musical diversificada. (Diário de Uberlândia)

https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/36099/teatro-municipal-de-uberlandia-recebe-encontro-de-bateristas-em-agosto

Coroação Pontifícia na festa da padroeira

A festa em louvor à padroeira de Uberaba, Nossa Senhora D’Abadia, terá início em 1º de agosto com a coroação Pontifícia da imagem, presidida pelo arcebispo metropolitano Dom Paulo Mendes Peixoto no Santuário Basílica. O evento, que se estende até 15 de agosto, contará com carreata, terços, celebrações diárias, confissões e quermesse, culminando com missas de hora em hora no encerramento, seguidas por uma procissão pelas principais ruas do bairro Abadia. (Jornal da Manhã – Uberaba)

https://jmonline.com.br/cidade/festa-da-padroeira-sera-aberta-com-a-coroac-o-pontificia-em-1-de-agosto-1.406706

Festival de Congonhas teve lotação máxima

O Festival de Popularização do Teatro de Congonhas, realizado como parte do 29º Festival de Inverno da cidade, alcançou lotação máxima durante os três dias de evento. Com a participação de artistas renomados como Gorete Milagres e Pedro Bismarck, o festival atraiu um público de 1200 pessoas da comunidade, que esgotaram os ingressos rapidamente e enfrentaram filas para assistir às apresentações. Além de fortalecer a cultura teatral local, o evento proporcionou a contratação de 100 trabalhadores locais. (Correio da cidade – Conselheiro Lafaiete)

https://www.jornalcorreiodacidade.com.br/noticias/36761-festival-de-popularizacao-em-congonhas-tem-lotacao-maxima-nos-tres-dias-do-evento

Parque recebe exposição de dragões

Inserida no projeto “férias no Parque”, o Parque Ecológico de Itabirito recebe, até o dia 17 de agosto a exposição de dragões. São Dragões gigantes espalhados pelo parque, visando criar um efeito lúdico e levar às crianças a um mundo imaginário sobre esses seres mitológicos. Além da exposição, o local conta também com atividades ao ar livre, de forma gratuita. (O Liberal – Ouro preto)

https://site.jornaloliberal.net/noticia/10199/parque-ecologico-recebe-exposicao-de-dragoes