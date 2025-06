COLUNA MG

Edição 50 da Expomontes tem início

Começou nesta sexta-feira, 28, e prossegue até 7 de julho no Parque de Exposições João Alencar Athayde, em Montes Claros, a 50ª edição da Expomontes, a maior feira agropecuária do Norte de Minas. Este evento, que comemora também os 80 anos da Sociedade Rural de Montes Claros, é um dos mais tradicionais e significativos de Minas Gerais, destacando o agronegócio e o potencial produtivo da região e contará com 92 estandes, destacando-se como um espaço vital para a troca de experiências e a promoção do agronegócio no Norte de Minas. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

São Lourenço reduz conta

A Prefeitura de São Lourenço investiu em placas fotovoltaicas nas escolas municipais, resultando em uma redução e quase 90% nos custos de energia. Essa iniciativa não só economiza recursos, que podem ser investidos na Educação, como também promove a sustentabilidade ambiental e conscientização dos alunos sobre energia renovável. A energia fotovoltaica é gerada através da conversão direta da luz solar em eletricidade utilizando uma tecnologia baseada no efeito fotovoltaico. Ela é uma das energias renováveis que mais crescem no mundo. (Jornal Panorama – Caxambu)

Muriaé recebe Empretec

Considerado um dos principais programas de formação de empreendedores do mundo, o Empretec terá nova turma em Muriaé, entre os dias 22 e 27 de julho. Em 2023, o Empretec completou três décadas, com cerca de 300 mil donos de pequenos negócios capacitados desde a sua implantação. A capacitação utiliza metodologia da Organização das Nações Unidas (ONU), e foi adotada exclusivamente pelo Sebrae no Brasil. (Gazeta de Muriaé)

Mostra Diversidade em Dança

A 30ª Mostra de Diversidade em Dança, reunindo mais de 500 artistas para celebrar a arte e a dança, acontece neste final de semana no Espaço Fernando Sabino, na UFV (Universidade Federal de Viçosa), quando Viçosa vai ser palco do maior e mais tradicional encontro de bailarinos profissionais e amadores da região. A expectativa é de que mais de 3 mil pessoas assistam às apresentações gratuitas de Ballet Clássico e Neoclássico, Dança Contemporânea, Danças Urbanas e muito mais. (Folha da Mata – Viçosa)

Projeto realiza oficinas no Vale do Aço

Três dos oito projetos de organizações sociais do Vale do Aço, financiados pela 12ª edição do Edital de Projetos Fundação Aperam Acesita, concluíram suas atividades em junho. Com apoio financeiro de R$200 mil desde janeiro, as iniciativas abrangem áreas como educação, meio ambiente, geração de trabalho, cidadania e direitos humanos, proporcionando benefícios significativos, como capacitação profissional em culinária para pessoas cegas e com baixa visão, e o resgate cultural por meio de tradições locais como o congado. (Jornal dos Vales – Ipatinga)

Siamig presente em feira do agronegócio

A partir de segunda-feira, dia 01/04, a Femec 2024, uma das principais feiras de agronegócio de Minas Gerais, terá início em Uberlândia. Com o tema "Biocombustíveis: a nova energia vem do campo", o evento contará com mais de 100 expositores, incluindo a participação da Associação das Indústrias Sucroenergéticas de Minas Gerais (SIAMIG) e suas associadas, Bioenergética Aroeira e CMAA. O evento promete um ambiente propício para debates sobre inovações e desafios no setor bioenergético. (Jornal Correio Centro Oeste – Arcos)

Região teve aumento em construção

Um estudo da Gerência de Economia da FIEMG, baseado em dados do Ministério do Trabalho e Emprego e da Fundação João Pinheiro (FJP), revela que, de janeiro a abril de 2024, a região centro-oeste de Minas gerais criou 1.323 vagas formais na construção civil. Um aumento de 42% em relação ao mesmo período do ano anterior, que registrou 930 vagas. Itaúna foi a cidade que mais gerou empregos, com 753 postos, seguida de Divinópolis (163) e Matheus Leme (158). m Divinópolis, existem 434 empresas no setor de construção, empregando 4,6 mil pessoas e gerando uma massa salarial anual de R$ 95 milhões. (Balcão News – Belo Horizonte)

Museu recebe selo de diversidade

O MM Gerdau – Museu das Minas e do Metal será o primeiro em Belo Horizonte a receber o Selo da Diversidade, em comemoração ao Dia Internacional do Orgulho Lgbtqiapn+. A honraria, concedida pela Aliança Nacional LGBTI+ em parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte, OAB-MG e ABRAFH MG, reconhece o museu por suas políticas inclusivas e esforços contínuos desde 2016 para promover igualdade de oportunidades, especialmente para colaboradores LGBTI+. O evento de entrega do selo ocorrerá no Prédio Rosa da Praça da Liberdade, seguido por uma palestra sobre turismo lgbtqia+ em Belo Horizonte. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)