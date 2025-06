COLUNA MG

Copasa faz investimentos em Montes Claros

Com a proposta de aprimorar a prestação de serviços à população, a Copasa está investindo cerca de R$ 10 milhões nas obras de melhoria do abastecimento de água em Montes Claros. Iniciadas no final de junho, com previsão de término em outubro de 2025, a primeira etapa das intervenções vai contemplar a implantação de uma Unidade de Tratamento de Resíduos (UTR) na Estação de Tratamento de Água (ETA) Morrinhos, responsável pelo fornecimento de água a 25,28% da população do município, que equivale a mais de 100 mil pessoas. (Novo Jornal de Notícias – Montes Claros)

Sabará no ranking de consumo

O município de Sabará está se destacando no cenário econômico de Minas Gerais. De acordo com um levantamento elaborado pelo IPC Maps, Sabará ocupa a 25ª posição no ranking de consumo do estado em 2024. Neste ano, o consumo na cidade deve atingir a marca de R$ 4,6 bilhões. No total, o consumo dos municípios mineiros está estimado em impressionantes R$ 753,6 bilhões, representando um aumento de mais de 10% em relação ao ano anterior. Belo Horizonte, Uberlândia e Contagem lideram o ranking, com valores de R$ 115,6 bilhões, R$ 34,1 bilhões e R$ 28,4 bilhões, respectivamente. (Folha de Sabará)

Fórum de Teófilo Otoni ganha anexo

O corregedor-geral de Justiça de Minas Gerais e presidente eleito para o biênio 2024/2026, desembargador Luiz Carlos Corrêa Junior, representou o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho, na solenidade de inauguração do novo anexo do Fórum Desembargador Eustáquio Peixoto, sede da Comarca de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, na terça-feira 11. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Memorial do ET é reaberto

O Memorial do ET em Varginha foi reinaugurado após uma extensa revitalização, que incluiu melhorias estruturais e novos atrativos como o Espaço Asteróide B612, o Cine ET e um jardim renovado. Destaque para a iluminação externa, que terá cores variadas nos finais de semana, e o lançamento de selos pelos Correios em homenagem ao ET e ao próprio Memorial. O evento contou com a presença de autoridades locais e faz parte de um esforço contínuo para promover o desenvolvimento econômico e cultural da cidade, consolidando-a como um destino de interesse para visitantes. (O Debate – Varginha)

Frutal registra tremores

Os moradores da cidade de Frutal, localizada no Triângulo Mineiro, sentiram tremores na manhã de terça-feira (18), ocasionados por um abalo sísmico de magnitude 4,1. O acontecimento foi registrado pelas estações da Rede Sismográfica Brasileira (RSBR) e analisado pelo Centro de Sismologia da USP. Após 11 minutos, a região registrou outro terremoto, mas esse de magnitude 3,2. Desde 2015, já foram registrados 22 pequenos tremores em Frutal-MG, sendo este de 4.0 o maior deles. Desde abril de 2023, há uma sequência deste tipo de ocorrência nessa região, sempre com magnitudes menores que 3. (Jornal Além Parahyba)

Museu terá Feira de Produtores

Neste fim de semana, o MM Gerdau – Museu das Minas e do Metal, em Belo Horizonte, comemora 14 anos com a Feira de Produtores e Artesãos de Minas Gerais, realizada no sábado e domingo. Localizada na Praça da Liberdade, a feira terá 16 expositores vendendo uma variedade de produtos ligados à cultura e economia mineira, como crochê, costura, bordado, perfumaria, patchwork, mel, jeans e terços. O evento é gratuito e não requer retirada de ingressos, destacando iniciativas apoiadas pela Gerdau e projetos como Feira Incubadora e Bordadeiras de Miguel Burnier. (Diário do Comércio – Belo Horzionte)

Festival Ambiental e Gastronomia

A quarta edição do Festival de Cinema Ambiental e Gastronomia de Sarandira (Sarancine) começa nesta sexta-feira (21), com atividades iniciando em Juiz de Fora e posteriormente em Sarandira. O evento inclui exibições de filmes ambientais de várias regiões do Brasil, abordando temas como preservação indígena, poluição dos rios, desmatamento e outros desafios ambientais. A programação também conta com debates sobre conscientização ambiental e sustentabilidade, ampliando o alcance do festival para além do distrito de Sarandira. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Varginha Conquista Prêmio

Varginha disputou com municípios acima de 100 mil habitantes e conquistou a primeira colocação. O anúncio do prêmio Band Cidades Excelentes aconteceu agora à noite em Belo Horizonte, e o vice-prefeito Leonardo Ciacci representou o prefeito Vérdi Melo. Nesta edição de 2024, o prêmio avaliou os quatro anos de mandato. Emocionados, o prefeito Vérdi e seu vice Leonardo agradeceram pela conquista, que é a consagração de um trabalho vocacionado a colocar Varginha na vanguarda do desenvolvimento. Varginha foi vitoriosa no pilar "Sustentabilidade". (Gazeta de Varginha)

