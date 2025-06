COLUNA MG

MP ajuíza ação contra agentes de Ipatinga

Por meio de uma Ação Civil Pública (ACP), o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) requereu na Justiça a condenação do prefeito de Ipatinga, da empresa P. Avelar Consultoria e Serviços, do consórcio CFP, e outros servidores públicos municipais pela prática atos de improbidade administrativa na utilização do Sistema de Registro de Preços (SRP) e da Adesão a Ata de Registro de Preços fora das condicionantes legais. Além da condenação por improbidade administrativa, a Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de Ipatinga pede que eles - juntamente com onze secretários e ex-secretários e um procurador adjunto do município - sejam condenados a pagar danos morais coletivos. (Jornal Classivale – Ipatinga)

Prefeito sofre ataque homofóbico

Após ser vítima de homofobia, o prefeito de Alpinópolis e presidente da Associação Pública dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande (Ameg), Rafael Freire, recebeu manifestações de apoio de seus pares na região, de deputados estaduais de Minas, do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, e do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que é do mesmo partido do prefeito. Em nota divulgada nesta terça-feira, a Ameg repudiou os ataques dirigidos a Freire e pediu punição aos autores dos ataques e às pessoas que compartilharam as mensagens. (Folha da Manhã – Passos)

Exposição fotográfica em Sabará

No dia 21 de junho, sexta-feira, às 19h30, terá início a imperdível exposição "O Colonial e o Barroco na Visão do Fotógrafo" em Sabará. Organizado pelo Núcleo de Fotografia José Paes, o projeto reúne tanto fotógrafos profissionais quanto amadores apaixonados pela arte da fotografia. A exposição acontecerá no Solar Padre Corrêa, e estará aberta ao público até 10 de julho. As imagens capturadas prometem revelar ângulos inéditos e perspectivas únicas das construções e obras de arte que marcam a história local. (Folha de Sabará)

Investimento em pesquisa agropecuária

A Lei 24.821/2024, sancionada pelo governador Romeu Zema, destina 8% dos recursos estaduais previstos para pesquisas, via Fapemig, à pesquisa agropecuária, beneficiando a Epamig com um investimento anual entre R$ 30 e R$ 40 milhões. Essa medida visa fortalecer projetos estratégicos em áreas como café, genética do rebanho leiteiro e produtos lácteos, além de garantir transparência na aplicação dos recursos por parte dos beneficiários. (Balcão News – Belo Horzionte)

Ouro Branco é finalista

O município de Ouro Branco se destaca como finalista do Prêmio Band Cidades Excelentes na categoria de 30 mil a 100 mil habitantes, focando em Saúde e bem-estar. Reconhecido pelo notável trabalho de gestão e governança, a cidade demonstra avanços significativos em diversos indicadores, como infraestrutura urbana e sustentabilidade. Os indicadores de Ouro Branco refletem o esforço contínuo da administração municipal para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Os principais resultados incluem: (Jornal Correio da Cidade – Conselheiro Lafaiete)

Agro mineiro exporta milhões de toneladas

No período de janeiro a outubro, as exportações do agronegócio mineiro totalizaram US$ 11,9 bilhões, com destaque para produtos como celulose, madeira, papel e borracha, que aumentaram suas vendas em 15%. A China foi o principal destino, responsável por quase metade das exportações desse segmento. Apesar da queda nas exportações de café, o estado de Minas Gerais manteve um superávit comercial de US$ 10,8 bilhões, destacando-se pela diversificação de produtos e mercados, como açúcar, carne de frango e produtos florestais. (Jornal da Cidade – Governador Valadares)

Segunda Grande Feira de Artesanato

A segunda edição da Feira de Artesanato do Shopping Sete Lagoas acontecerá de 21 a 23 de junho, fruto de uma colaboração bem-sucedida entre a Prefeitura Municipal, artesãs locais e o centro comercial. Após o êxito da primeira edição em maio, o evento retorna com mais de 30 artesãos, oferecendo uma ampla variedade de produtos que destacam a riqueza e a diversidade do artesanato sete-lagoano. A feira, que ocorre mensalmente, promete enriquecer novamente os corredores do shopping, proporcionando aos visitantes uma excelente oportunidade de apreciar e adquirir peças únicas e criativas. (Diário Sete Lagoas)

Aulas de práticas paradesportivas

A Adefu firmou convênio com o governo de Minas Gerais para promover aulas de paradesporto, incluindo modalidades como basquete em cadeira de rodas, atletismo, bocha e vôlei sentado. O projeto recebeu cerca de R$85 mil para compra de materiais e contratação de três professores de Educação Física, visando democratizar e massificar a prática esportiva entre pessoas com deficiência. As inscrições começam em 1º de julho, e as aulas estão previstas para iniciar na primeira semana de agosto na sede da Adefu. (Jornal da Manhã – Uberaba)

