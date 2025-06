COLUNA MG

Veículos com sobrecarga na BR-365

A cada dez veículos que passam pelo trecho da BR-365, em Uberlândia, pelo menos um está com excesso de carga. É isso o que aponta a concessionária da rodovia Ecovias do Cerrado, através dos flagrantes registrados pela balança de pesagem em movimento na velocidade da via. A tecnologia HS-WIN faz a medição de veículos comerciais de forma automática, com uso de sensores instalados nas pistas e câmeras inteligentes posicionadas em pórticos. Em um período de 50 dias, correspondentes à primeira e segunda fase de testes, mais de 108 mil veículos comerciais foram pesados pelo HS-WIM. Desse total, 7,7 mil caminhões e ônibus foram detectados com sobrecarga, uma média de 6 veículos por hora. (Diario de Uberlândia)

BH inaugura refúgio climático

Na próxima segunda-feira, dia 27, a Prefeitura de Belo Horizonte inaugura o primeiro refúgio climático da cidade. Localizado no Centro, o espaço oferecerá um ambiente de resfriamento e descanso para os cidadãos, como parte das iniciativas da Nova Agenda Verde. Com uma estrutura baseada em técnicas de resfriamento passivo e apresentando uma árvore como elemento central, o refúgio também inclui pisos permeáveis para manejo adequado da água da chuva e equipamentos como banco, espreguiçadeira e um inovador bebedouro com estações nebulizadoras. (São Geraldo – Belo Horizonte)

Fliaraxá distribui sacos de pão com poesias

O 12º Fliaraxá, que acontece de 19 a 23 de junho, segue com a tradição do projeto "Pão e Poesia", onde sacos de pão são transformados em suportes para trechos de obras de autores homenageados. A iniciativa, que combina gastronomia e literatura, distribui 30 mil sacos "literários" em 25 estabelecimentos locais de Araxá, democratizando o acesso à leitura através de um gesto cotidiano como comprar pão. Neste ano, Ziraldo, Djamila Ribeiro e Bruna Lombardi serão os escritores homenageados e farão parte do projeto. (Clarim – Araxá)

Montes Claros na Caravana Ambiental

A Prefeitura de Montes Claros, através da Secretaria de Meio Ambiente, participou da Caravana Ambiental promovida pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF) na comunidade de Palmito. Em parceria com a Polícia Militar Ambiental, Corpo de Bombeiros Militares e IEF, a iniciativa visa prevenir incêndios nas áreas próximas ao Parque Estadual da Lapa Grande, especialmente vulneráveis durante o período seco. A ação inclui distribuição de panfletos informativos e atividades de educação ambiental, destacando a importância da prevenção para proteger a flora e fauna locais. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Documentário retrata o café

O documentário "Grãos da História", recentemente lançado em Machado, no Sul de Minas Gerais, oferece um profundo mergulho na história e na cultura ligadas à produção do café. Filmado em locais emblemáticos como a Serra da Conceição e a Fazenda Recanto, o filme não apenas celebra a tradição dos cafeicultores locais, mas também explora os avanços tecnológicos que moldam a indústria atualmente. Com uma narrativa que mescla simplicidade e alta tecnologia, o documentário aborda como o café não é apenas uma bebida, mas um símbolo de união e tradição, compartilhado em conversas ao redor do mundo. (Diário do Comércio – Belo Horzionte)

Hobby preserva memória ferroviária

O jornalista Emilio Camanzi, de Nova Lima, Minas Gerais, adotou o ferreomodelismo como hobby para alimentar sua paixão por trens, acumulando uma coleção impressionante de mais de 80 locomotivas e 300 vagões, que rodam em sua maquete. Este passatempo não apenas proporciona entretenimento e relaxamento, mas também preserva a história e a cultura ferroviária do Brasil, apresentando a relevância contínua das ferrovias mesmo em um contexto moderno onde o transporte de passageiros por trem é limitado. (Cidade Conecta – Nova Lima)

TRE-MG tem assistente virtual

A Ouvidoria do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) disponibilizou mais uma ferramenta para os mineiros tirarem dúvidas eleitorais: a assistente virtual Bel (Bot Eleitoral) foi desenvolvida para ser utilizada nos celulares Android e IOs, bem como em computadores e notebooks. A assistente virtual Bel, de forma rápida, irá esclarecer dúvidas sobre a regularidade da situação do eleitor, o número da inscrição eleitoral, o local de votação, justificativa eleitoral. O eleitor também poderá se inscrever como mesário, realizar denúncias, bem como agendar atendimento nos cartórios eleitorais. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Semana da Moda em Cláudio

A Prefeitura de Claudio realizou a Semana da Moda, uma oportunidade para incentivar o apoio ao comércio local e se divertir com muita música e estilo. Para animar as noites de desfile, artistas claudienses puderam se apresentar e mostrar todo o talento da terra. No primeiro dia de evento, Nicolas Dias e os amigos Alexandre e Robinho aqueceram os corações dos presentes com um maravilhoso e inesquecível show. No segundo dia de desfile, sábado (08), a banda Fenda do Bikini agitou a noite. Eduardo Dutra teve a missão de encerrar a noite. (Jornal Panorama – Caxambu)

