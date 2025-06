COLUNA MG

Ipanema tem recorde de maior queijo

A décima quarta edição da Festa do Queijo em Ipanema, no sábado (01), quebrou vários recordes, incluindo o do maior queijo minas padrão do mundo, com 2.870 quilos, superando o recorde anterior da própria cidade. Além disso, foram registrados os maiores doce de leite, queimadinha e pão de queijo, com 4,03 kg. Os produtos foram auditados por representantes do livro dos recordes e distribuídos ao público na Praça Coronel Calhau. Mateus Santos, gerente do laticínio, expressou gratidão pelo feito, destacando o amor pela produção do queijo. (Jornal dos Vales – Ipatinga)

https://jornaldosvales.com.br/noticia/47154/festa-do-queijo-de-ipanema-tem-novo-recorde-de-maior-queijo-do-mundo

Teatro de Sabará celebra 205 anos

No dia 2 de junho, o renomado Teatro Municipal de Sabará, uma joia arquitetônica com 205 anos de história, celebra seu aniversário. Como o segundo teatro mais antigo do Brasil ainda em funcionamento, o icônico prédio, também conhecido como "Casa de Ópera", continua a encantar visitantes com sua estrutura ímpar e rica tradição cultural. Tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e classificado como uma das "7 maravilhas da Estrada Real", o Teatro Municipal de Sabará é mais do que um local de entretenimento - é um símbolo da rica história cultural da região e um testemunho vivo do patrimônio sabarense. (Folha de Sabará)

https://folhadesabara.com.br/noticia/33960/teatro-municipal-de-sabara-205-anos-de-historia-e-cultura-viva

Via Café Festival 2024

O Via Café Festival – Run, Bike e Beer, de 7 a 9 de junho, reunirá atividades físicas, música e gastronomia em Varginha. Durante os três dias de evento, além de participar ou assistir as provas esportivas de corrida noturna e trilhão de Mountain Bike, os presentes poderão desfrutar de ótima culinária. Serão seis food trucks de comidas variadas que servirão, entre outras opções, lanches, pizzas, espetinhos, carnes defumadas, além de embutidos e produtos feitos à base de porco. Já os amantes de cervejas artesanais também podem comemorar: seis beer trucks da região já confirmaram presença no festival. (Folha de Varginha)

https://blogdomadeira.com.br/via-cafe-festival-2024-conta-com-gastronomia-variada-e-cervejas-artesanais/

Jovem de Mutum aceito em 5 escolas

Vitor Lacerda, jovem de Mutum, iniciará em agosto seu PhD em Linguística na New York University com bolsa completa. Aceito em cinco universidades americanas, Vitor escolheu a NYU por seu alinhamento com sua pesquisa e pela MacCracken Fellowship, que cobre todas as despesas acadêmicas e de vida. Vitor, que sempre estudou em escolas públicas e já foi bolsista na Califórnia e pesquisador em Harvard, expressou gratidão à família, amigos e mentores que o apoiaram em sua jornada acadêmica. (Diário de Caratinga)

https://diariodecaratinga.com.br/jovem-de-mutum-e-aceito-em-cinco-universidades-americanas/

Gerdau traz mostra sobre siderurgia

A Gerdau traz para Belo Horizonte a exposição "Usina Wigg: os primórdios da siderurgia no Brasil", de 28 de maio a 7 de agosto de 2024, no MM Gerdau – Museu das Minas e do Metal. A mostra explora a história da antiga Usina Wigg em Ouro Preto, destacando seu papel na siderurgia brasileira. Com seis módulos temáticos, a exposição apresenta objetos, documentos e serigrafias de Yara Tupynambá. O evento é patrocinado pela Gerdau e realizado pelo SESI, em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais. (Balcão News – Belo Horizonte)

https://balcaonews.com.br/2024/05/31/gerdau-traz-mostra-sobre-siderurgia-no-brasil/

Empresas mineiras podem ter prejuízo

A tragédia no Rio Grande Sul pode causar impactos na economia de Minas Gerais, conforme revela o estudo “Impactos Econômicos Potenciais” produzido pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. A redução no faturamento das empresas mineiras que mantêm negócios com aquele Estado pode ser de R$ 1,1 bilhão neste ano. O comércio por atacado e varejo, produção de ferro e siderurgia, abate de carne, pesca e laticínios são os setores mineiros que mantêm relação comercial com o Rio Grande do Sul e que sofrerão maior impacto no faturamento. (Edição do Brasil – Belo Horizonte)

https://edicaodobrasil.com.br/2024/05/31/empresas-mineiras-podem-ter-prejuizo-de-r-11-bilhao-com-catastrofe-no-sul/

MP em ação sobre aquecimento

A partida entre Atlético-MG e Bahia, disputada noe domingo (2), na Arena MRV, em Belo Horizonte, realizou uma ação em prol do meio ambiente, com o intuito de alertar mineiros, baianos e todos os fãs de futebol sobre as mudanças climáticas e o aquecimento global. O Instituto Galo, os Ministérios Públicos de Minas Gerais e Bahia, e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável (Semad-MG) do Governo de Minas Gerais se uniram aos dois clubes para a campanha (Sabará Notícias)

https://sabaranoticias.com.br/minas-gerais/ministerio-publico-mg/juntos-pelo-planeta-mpmg-integra-acao-em-que-galo-e-bahia-levam-bola-de-gelo-ao-campo-para-alertar-sobre-aquecimento-global/