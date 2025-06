COLUNA MG

Montes Claros ganha 658 empresas

Montes Claros, a sexta maior cidade de Minas Gerais, mantém-se na mesma posição em abertura de empresas no estado, com 658 novas constituições este ano, sendo 174 apenas em abril. Os dados, do relatório mensal da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (Jucemg), excluem os microempreendedores individuais (MEIs), que representam a maioria das empresas ativas na cidade. O desempenho de Minas Gerais atingiu seu melhor resultado em seis anos, com 9.021 novas empresas registradas em abril, refletindo medidas governamentais para facilitar o ambiente de negócios. (Novo Jornal de Notícias – Montes Claros)

Dia da Indústria é comemorado

A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais reuniu empresários, autoridades e políticos para celebrar o Dia da Indústria 2024 no Minascentro, em Belo Horizonte, com o tema “Atitudes que inspiram Transformação. Ações que impactam o futuro”. O evento destacou a importância das indústrias e contou com anúncios significativos, como um Termo de Compromisso para o reaproveitamento de rejeitos de barragens. Foram homenageadas diversas personalidades, incluindo Carlos Mário de Moraes e Ana Cabral, e a AngloGold Ashanti foi celebrada por seus 190 anos de pioneirismo industrial. (Balcão News – Belo Horizonte)

Poços sedia torneio de Xadrez

Poços de Caldas sediou neste final de semana mais uma etapa do torneio Aberto do Brasil de Xadrez. A competição reuniu participantes quatro estados diferentes.

Essa etapa do torneio está sendo usada para definir vagas para as finais do Campeonato Brasileiro absoluto e feminino, além de ser um classificatório para futuras competições internacionais. O torneio contou com a participação de atletas de diversas faixas etárias, desde crianças até adultos, que demonstraram grande habilidade e experiência no jogo de xadrez. A competição foi disputada por jogadores semiprofissionais e profissionais (Jornal Mantiqueira)

Copasa e Federaminas promovem evento

Com objetivo de fomentar novos negócios e oportunidades para micro e pequenas empresas mineiras, bem como impulsionar o associativismo no Estado, a Copasa e a Federaminas promovem, a partir deste mês, o Circuito E-Minas - Negócios e Oportunidades. Voltado para empreendedores de todo estado, o evento é gratuito e vai ocorrer em 10 cidades do interior. Em 2024, o Circuito E-Minas chega à terceira edição com uma programação que inclui painéis, workshops, palestras e treinamentos, visando capacitar os participantes, promover o networking e identificar oportunidades de negócios e parcerias estratégicas. (Jornal dos Vales)

Maior evento de networking em BH

O Know How Experience, maior evento de networking da América Latina, acontecerá em Belo Horizonte nos dias 5 e 6 de julho, reunindo empresários, investidores e empreendedores de renome. Além de promover conexões internacionais, especialmente com o Vale do Silício, o evento destacará o fundo de 2 bilhões de dólares da Draper Startup House, oferecendo oportunidades de investimento para startups brasileiras. O Know How Experience em Belo Horizonte promete ser uma edição memorável, oferecendo uma plataforma excepcional para empresários, investidores e empreendedores. (MG Turismo – Belo Horizonte)

Festa do Tropeiro de Santana do Paraíso

A 7ª Festa do Tropeiro de Santana do Paraíso será realizada neste domingo (26) e celebrará a cultura e tradição locais com um encontro de cavaleiros, apresentações culturais, e shows de Nathan Ribeiro e Diogo Bongo. A concentração começa às 10h na Gameleira, com festividades na Arena Paraíso a partir das 12h. O evento homenageia os tropeiros históricos, incluindo um desfile com cavaleiros e um carro de boi, uma parada na Praça do Marco Rotário para bênção do padre, e o tradicional Feijão Tropeiro. (Diário do Aço)

Ipatinga tem Centro de Animais

Ipatinga inaugurou seu primeiro Centro de Acolhimento Transitório de Animais do Vale do Aço, localizado no bairro Cidade Nobre, destinado ao acolhimento temporário de cães e gatos. O prefeito destacou a importância do espaço, que ocupa 200 m² e conta com várias instalações para o cuidado dos animais. A iniciativa, que segue as diretrizes do Prodevida, visa o controle populacional de animais através do conceito CED (Capturar, Esterilizar e Devolver). A inauguração representa um avanço na defesa dos animais e na resposta às demandas da comunidade. (Portal da Cidade – Ipatinga)

Circuito agita São Lourenço

No último final de semana aconteceu em São Lourenço o Circuito Fibra de Corridas de Rua 2024. Cerca de mais de 600 atletas participaram do evento, nas modalidades de 5 e 10 quilômetros, não apenas de São Lourenço, mas de toda região. A corrida contou com o apoio da prefeitura municipal, por meio da secretaria de Esporte e SL Trans. Os vencedores de cada modalidade foram premiados com troféus e medalhas, além de uma quantia em dinheiro. (Jornal Panorama – Caxambu)

